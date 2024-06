Eksplozije v garaži pri Zürichu zahtevale dve smrtni žrtvi

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Avtobus drvi v dolino. Za njim teče človek in ga poskuša dohiteti. Skozi okno vse to opazuje potnik in se zadere: ''Nimaš šans!'' Tekač se ves zadihan zadere nazaj: ''Moram jih imeti, jaz sem namreč šofer tega avtobusa.''