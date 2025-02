Eksplozije v Kijevu, v ruskem raketnem napadu najmanj en mrtev

Ukrajinska tiskovna agencija Ukrinform medtem ob sklicevanju na reševalne službe poroča o enem mrtvem in najmanj štirih ranjenih, vključno z otrokom.

Vitalij Kličko je na omrežju Telegram sporočil, da je bil po prvih informacijah v napadu v okrožju Obolon ubit en človek in ranjeni najmanj trije. Dva so hospitalizirali.

Po napadu so gmotno škodo in požare zabeležili v najmanj štirih kijevskih okrožjih. Ni sicer jasno, ali so škodo povzročile rakete ali njihovi ostanki, potem ko jih je prestregla zračna obramba. Več sosesk je bilo brez električne energije.