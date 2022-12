Eksploziji na letališčih v ruskem zaledju. Poškodovana strateška bombnika?

Na povečane aktivnosti na letališču Engels-2 v bližini mesta Saratov, ki se nahaja nekaj več kot 700 kilometrov jugovzhodno od Moskve, so pred dnevi opozarjali že v Kijevu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem tudi sporočil, da se pripravlja nov ruski raketni val, uperjen proti ukrajinskemu električnemu omrežju. Kmalu zatem so se v javnosti pojavili tudi satelitski posnetki letališča, na katerem na bojne naloge mirno čaka ruska bombniška flota letal Tu-95 in Tu-160.

Nato pa je danes zgodaj zjutraj na letališču Engels-2 odjeknila eksplozija. Ruski mediji so poročali, da je na letališče priletel neidentificiran dron. Pri tem so zaradi poškodb dve osebi odpeljali v bolnišnico. Po neuradnih poročilih naj bi bili poškodovani dve letali. Po poročanju tiskovne agencije Dpa naj bi šlo za strateška bombnika dolgega dosega Tu-95. Gre za letala, ki jih Rusija z omenjenega letališča uporablja za napade na kritično infrastrukturo v Ukrajini.

V Kijevu sicer niso prevzeli odgovornosti za napad, so pa pred časom potrdili, da so izvedli več napadov na ruske cilje na polotoku Krim. Ruske oblasti so poročale tudi o napadih v regiji Belgorod. Pri tokratnih eksplozijah pa gre za dogodke globoko v ruskem zaledju, več kot 500 kilometrov od rusko-ukrajinske meje, kar sproža številna ugibanja. Ukrajina se je pred dnevi tudi pohvalila, da je uspešno razvila dron, ki ima doseg do 1000 kilometrov, kar hipotetično pomeni, da bi lahko dosegel Moskvo.