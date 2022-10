Eksploziji stresli Mogadiš: 100 mrtvih in 300 ranjenih

Dva avtomobila, napolnjena z eksplozivom, sta v soboto z nekajminutnim razmakom eksplodirala na križišču z gostim prometom. Napad, katerega tarča je bilo poslopje ministrstva za izobraževanje v bližini, se je nato nadaljeval s streljanjem. Prizorišče si je danes ogledal predsednik države Hasan Šejk Mohamud, ki je sporočil, da je bilo ubitih 100 ljudi, še 300 je bilo ranjenih. Število žrtev bi po njegovih besedah lahko še naraslo.

Po besedah predstavnika policije so med žrtvami tudi ženske, otroci in starejši. Kot je dodal, so napadalce ustavili, preden bi ubili še več nedolžnih civilistov.

Odgovornost za napad je že prevzela skrajna, z Al Kaido povezana skupina Al Šabab, ki je v izjavi sporočila, da je bila tarča poslopje ministrstva za izobraževanje. Napad se je zgodil na istem križišču, na katerem je oktobra 2014 eksplozija tovornjaka bombe ubila več kot 500 ljudi. Šlo je za doslej najhujši napad v državi.

Na sobotni eksploziji so se z obsodbami že odzvali številni zavezniki Somalije, vključno z Združenimi narodi, Turčijo in Afriško unijo, katere sile sodelujejo pri prizadevanjih, da bi somalijske varnostne sile do konca leta 2024 same prevzele odgovornost za varnost v nemirni državi.

Skupina Al Šabab si prizadeva vreči krhko vlado v Mogadišu, ki uživa podporo mednarodne skupnosti, že približno 15 let. Sile Afriške unije so skupino leta 2011 pregnale iz prestolnice, a skrajna milica še naprej nadzira obsežna podeželska območja države in izvaja smrtonosne napade na civilne in vojaške tarče, še piše AFP.