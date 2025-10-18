Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

Eksplozijo v Tržaškem zalivu zaznale tudi slovenske potresne opazovalnice

Trst, Ljubljana, 18. 10. 2025 21.33 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
4

V Tržaškem zalivu je italijanska vojna mornarica razstrelila 230-kilogramsko bombo iz 2. svetovne vojne s 120 kilogrami eksploziva, ki so jo pred dnevi odkrili na območju tržaškega pristanišča. Dogodek so zabeležile tudi slovenske potresne opazovalnice, je objavila Agencija RS za okolje (Arso).

Kot poroča tržaški Primorski dnevnik, so ob zori evakuirali prebivalce bližnjega območja, kjer so odkrili bombo, pirotehniki pa so jo deaktivirali. Ob 9. uri so se ljudje že lahko vrnili na svoje domove.

Nato je potekala druga faza operacije. Bombo so naložili na vojaško vozilo in jo prepeljali do pomola, z vlačilcem pa nato na odprto morje približno štiri milje od obale. Tam so jo pripadniki vojne mornarice ob 12.40 razstrelili. Pred tem so v morju sprožili rahle eksplozije, da so ribe odplavale z območja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dogodek so zabeležile tudi slovenske potresne opazovalnice, je na družbenem omrežju X objavil Arso.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot poroča spletni portal triesteprima.it, je šlo za bombo ameriške izdelave in zavezniškega bombardiranja Trsta med 2. svetovno vojno.

Tržaški zaliv bomba detonacija
Naslednji članek

Z buldožerji mrzlično iščejo trupla talcev, da bi prišli do pomoči

SORODNI ČLANKI

Na gradbišču ob OŠ Kanal našli skoraj 90-kilogramsko bombo, pouk odpovedali

V središču Berlina našli neeksplodirano bombo, več tisoč evakuiranih

Prazne ulice v Dresdnu: zaradi 250-kilogramske bombe evakuriali 17.000 ljudi

Na najprometnejši železniški postaji v Parizu odkrili poltonsko bombo

KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BitterTruth
18. 10. 2025 21.53
Bolj me skrbi Roberto in njegova tolpa
ODGOVORI
0 0
4BIDEN
18. 10. 2025 21.48
-1
druge svetovne vojne še ni konec, bombe še vedno pokajo
ODGOVORI
0 1
Brus1234
18. 10. 2025 21.46
Ameriške bombe, hvala ne!!
ODGOVORI
0 0
Monster_cat
18. 10. 2025 21.36
-3
Rib niso evakuirali?
ODGOVORI
0 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306