Eksplozijo v Tržaškem zalivu zaznale tudi slovenske potresne opazovalnice

Kot poroča tržaški Primorski dnevnik, so ob zori evakuirali prebivalce bližnjega območja, kjer so odkrili bombo, pirotehniki pa so jo deaktivirali. Ob 9. uri so se ljudje že lahko vrnili na svoje domove.
Nato je potekala druga faza operacije. Bombo so naložili na vojaško vozilo in jo prepeljali do pomola, z vlačilcem pa nato na odprto morje približno štiri milje od obale. Tam so jo pripadniki vojne mornarice ob 12.40 razstrelili. Pred tem so v morju sprožili rahle eksplozije, da so ribe odplavale z območja.
Dogodek so zabeležile tudi slovenske potresne opazovalnice, je na družbenem omrežju X objavil Arso.
Kot poroča spletni portal triesteprima.it, je šlo za bombo ameriške izdelave in zavezniškega bombardiranja Trsta med 2. svetovno vojno.
