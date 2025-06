Eksplozivi v truplih živali: ruske sile v slogu Al Kaide?

Ta pristop omogoča ruskim enotam, da se izognejo zaznavi in povzročijo največjo možno škodo na fronti. Naprave naj bi bile uporabljene za ciljno delovanje in blokiranje dostopa do območij prek napadov z droni ali zakritih eksplozij.

Eksplozivi v živalskih truplih so težko zaznavni z običajnimi metodami, kar pomeni dodatno grožnjo za ukrajinske vojake na terenu. Čeprav se droni uporabljajo za prepoznavanje pasti, so tovrstne skrite naprave v truplih pogosto nevidne tudi za sodobno tehnologijo.

To ni prvi primer takšnega početja – ruske sile so že prej z minami opremile opuščeno opremo in celo trupla lastnih vojakov. Zdaj se zdi, da to taktiko širijo tudi na živalske ostanke, kot poroča britanski portal Metro.

Uporaba živali kot skrivališče za bombe ni nova. V preteklosti so improvizirane eksplozivne naprave (IED) v truplih ali celo živih živalih uporabljali pripadniki Al Kaide v Iraku, talibani v Afganistanu in druge militantne skupine. Znani so primeri bomb v oslih, psih in kozah, pogosto nameščenih ob cestah, pešpoteh ali blizu vojaških točk.