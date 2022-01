Eksplozivna sila podvodnega vulkana na Tongi več kot 500-krat močnejša od Hirošime

"Ocenjujemo, da je bila količina energije, ki se je ob tem sprostila, enakovredna na okoli 10 megaton TNT," je dejal Nasin znanstvenik Jim Garvin . Izbruh je bil tako stokrat močnejši od eksplozije atomske bombe, ki so jo leta 1945 odvrgli na Hirošimo. Ta naj bi namreč sprostila okoli 15 kiloton (oz. 15.000) TNT.

Nasin zemeljski observatorij je sporočil, da je podvodni vulkan na Tongi med izbruhom 15. januarja, ki je kasneje sprožil tudi cunami, razbitine pognal tudi do 40 kilometrov visoko v zrak.

Eksplozijo je bilo mogoče slišati vse do oddaljene Aljaske in je bila verjetno eden najglasnejših dogodkov na Zemlji v zadnjem stoletju, pravi geofizik iz ameriškega geološkega zavoda Michael Poland. "To je morda najglasnejši izbruh po izbruhu indonezijskega vulkana Krakatau leta 1883," še dodaja. Izbruh slednjega v 19. stoletju je ubil na tisoče ljudi, pepel, ki ga je spustil v zrak, pa je regijo zajel v temo.

Garvin je sicer prepričan, da je po izbruhu Tonge, vsaj za zdaj, najhujšega konec: "Če pretekla opazovanja vulkanskih izbruhov v tovrstnem okolju držijo, po do naslednje podobne eksplozije preteklo še kar nekaj časa."