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Ekstremna suša neusmiljeno prazni reko Pad

Milano, 10. 08. 2026 08.40 pred 7 urami 2 min branja 57

Avtor:
M.S.
Reka Pad z rekordno nizkim vodostajem

Dolgotrajna suša in neprekinjeni vročinski valovi povzročajo zaskrbljenost v Italiji, še posebej v Lombardiji. Vodne zaloge na severu države kopnijo, najdaljša italijanska reka Pad pa se spušča na zgodovinsko najnižjo raven. Tudi velika jezera so pod običajno gladino za ta letni čas.

Satelitski posnetki evropskega programa Copernicus, posnetki med 1. in 3. avgustom, razkrivajo nenavadno velike peščene in prodnate sipine vzdolž reke Pad v bližini mesta Cremona, ki so običajno pod vodo.

Reka je pri Cremoni 30. julija letos padla na 8,59 metra pod hidrometrično ničlo, kar je centimeter pod prejšnjim rekordno nizkim nivojem, doseženim med hudo sušo leta 2022. Pretok reke se je ob tem zmanjšal na manj kot tretjino povprečne norme za ta letni čas.

Nadalje po toku se razmere še poslabšajo. Pri Pontelagoscuru v provinci Ferrara se je pretok v začetku avgusta zmanjšal na 220,4 kubičnih metrov na sekundo. Do konca junija so tam izmerili le okoli 350 kubičnih metrov, medtem ko je sezonsko povprečje približno 1100 kubičnih metrov. Julija je vrednost ostala dosledno pod 320 kubičnimi metri.

Šibek tok kaže posledice vse do estuarija reke Pad. Slana voda zdaj prodira več kot 20 oz. 25 kilometrov v rokave delte, posledično pa je voda preslana za namakanje kmetijskih površin. Namakanje je bilo tako ponekod delno ustavljeno, ogrožena je žetev.

Prizadete so tudi pomembne reke v Benečiji. Na Brenti blizu Bassana del Grappa se je pretok pred kratkim zmanjšal na le 31 kubičnih metrov na sekundo, v primerjavi z minimalnimi 44 kubičnimi metri. Črpanje vode iz rek Tagliamento, Livenza in Piave je bilo delno ustavljeno, ker slana voda iz morja poplavlja tudi te reke.

Motor gospodarstva

652-kilometrski Pad je najdaljša italijanska reka, ki izvira v Alpah blizu francoske meje in se izliva v Jadransko morje južno od Benetk. Čeprav je veliko krajša od Rena ali Donave – dveh drugih velikih evropskih gospodarskih vodnih poti – nosi izjemno veliko količino vode.

Vsako pomlad se taljeni sneg usmeri v največjo evropsko regijo za pridelavo riža, poplavi polja v bližini Milana in se nato prebije proti vzhodu. Reka in njeni pritoki podpirajo tudi skoraj 900 hidroelektrarn.

Območje reke Pad predstavlja približno 41 odstotkov italijanskega bruto domačega proizvoda in 32 odstotkov njene kmetijske proizvodnje.

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KOMENTARJI57

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
NeXadileC
10. 08. 2026 15.37
Podatkovni centri za umetno inteligenco v Združenem kraljestvu bi, po virih, lahko imeli prednost pri oskrbi z vodo, med vročinskimi valovi, in med prepovedjo zalivanja vrtov in pranja avtomobilov, opozarjajo oblasti. Opozarjajo tudi, da poraba ni bila upoštevana v projekcijah na območjih izgradnje podatkovnih centrov umetne inteligence.
Odgovori
0 0
U1783851350655
10. 08. 2026 15.10
Dokler se bo dražilo je še dobro,ko bodo trgovine prazne bo hudo.
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
10. 08. 2026 14.41
Nesposobna eu pa podpira ukr! Musarca tudi, samo najboljša prijateljica je pa z one strani!
Odgovori
+0
1 1
Hudi časi
10. 08. 2026 13.45
Se pravi, da se bo riž podražil, ker bo letina zelo slaba.
Odgovori
+3
4 1
Rock8
10. 08. 2026 13.34
Konc je
Odgovori
+0
1 1
Tomvojo
10. 08. 2026 11.45
Idealna situacija za očiščenje presušenih strug, bomo videli koliko se bo naredilo na tem, okoljevarstveniki samo kikirikajo in kokodakajo, brez efekta.
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+3
4 1
kryptix
10. 08. 2026 11.43
Vprašajte stare starše kako je bilo leta 1950 če se spomnijo. Tisti ki ob vsakem dežju, vetru,.... rečejo kaj takega pa še ne..pa niso več bistrega uma in spomina. Tisti ki imate srečo da so stari starši še dobrega uma pa ne zamudite niti minute ko ste z njimi da vam kaj povedo kako je bilo takrat.
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+5
5 0
Hudi časi
10. 08. 2026 13.46
Moji stari starši niso živeli ob reki Pad.
Odgovori
-4
0 4
Hugh_Mungus
10. 08. 2026 11.12
Še naprej poslušajte desne demagoge ki so bolj pametni od znanstvenikov. Izgleda vam še vedno ni dovolj vroče. A mora še žeja prit?
Odgovori
+2
8 6
Verus
10. 08. 2026 11.33
Zakaj si želiš prepir?
Odgovori
-2
1 3
Igi31
10. 08. 2026 11.07
zanimivo kaj pa ljubljanica je že poniknila?, zamisli si tromostovje brez ljubljanice kakšen prizor, le kam bodo šle vse podgane potem haha
Odgovori
+5
7 2
Cervantes Saavedra
10. 08. 2026 11.24
Ljubljanica bi že zdavnaj poniknila, če ne bi bila zajezena.
Odgovori
+1
2 1
Sandokkan
10. 08. 2026 10.55
To je zato,ker ljudje ne hodijo vsaki dan k Sveti Maši!
Odgovori
-12
2 14
J Kvas
10. 08. 2026 10.54
Desni so največji strokovnajki za podnebne spremembe So kar znanstveniki, ja.
Odgovori
+6
14 8
J Kvas
10. 08. 2026 11.03
Aja saj jim vidja sekte pravi, da je to Božje delo. Sedaj pa razumem. 😵‍💫🤢
Odgovori
+5
8 3
Jimi1
10. 08. 2026 10.47
Izgleda ,da bodo jeseni spet problemi neočiščenih strug in njihovega pacanja ob poplavah... Tokrat tega kar z večjo vodo prihaja ne bi bilo treba! Za zamisliti bi se bilo, sedaj je čas. Drugače pa bi že enkrat lahko tudi glave letele za spremembo!
Odgovori
+5
8 3
gggg1
10. 08. 2026 10.27
Upam da pristojni, tudi pri nas, situacijo izkoristijo za čiščenje strug.
Odgovori
+17
20 3
osservatore
10. 08. 2026 10.53
A ma dej no, je prevroče za delat :-) :-)
Odgovori
+9
10 1
Hudi časi
10. 08. 2026 13.47
Ni denarja za čiščenje strug.
Odgovori
+3
3 0
Zanesenjak
10. 08. 2026 10.26
Mogoče je pa sedaj res pravi čas, da se odstrani vso svinjarijo iz tal. Vsaj ena dobra stvar v tej grozni zgodbi.
Odgovori
+17
19 2
Verus
10. 08. 2026 10.14
Kot že omenja komentator spodaj - jesen se pripravite na poplave in obilne padavine. Za nekaj razumevanja nastale situacije v Evropi (vročina) pa poiščite na YT termin "omega block". Zanimiv in sila neprijeten vremenski pojav, ki je razlog za tako visoke vročine. (Video od RMETS agencije je zanimiv za podrobno razumevanje)
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+1
5 4
Verus
10. 08. 2026 10.19
Bolj podrobno pojasnilo, če vas takšne reči zanimajo: Omega Blocker je sestavljen iz treh ključnih delov: Sredinski del (Visoki tlak / Anticiklon): V sredini nastane območje stabilnega, visokega zračnega tlaka. Zrak se tu spušča, stiska in segreva, oblaki se razkropijo. Stranska dela (Nizki tlak / Ciklona) delujeta kot blokada, kar povzroči značilno grafiko od koder tudi naziv "omega blok". Ker sta ob straneh dve močni območji nizkega tlaka, se celoten sistem ne more premikati od zahoda proti vzhodu, kot je to za Evropo običajno. Vreme obtiči na mestu. Posledice za Evropo so vročinski val. Območja pod anticiklonom doživljajo dolgotrajno jasnino, ekstremno visoke temperature, sušo in kuhanja brez vetra. Na robovih Omege (poplave): Območja pod nizkim tlakom na robovih doživljajo večdnevno neprekinjeno deževje, ki pogosto vodi v ujme in poplave.
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+2
4 2
Verus
10. 08. 2026 10.23
P.s. to je meteorološki termin, ne teorija zarote
Odgovori
+5
7 2
ReAnDa
10. 08. 2026 15.08
Na neko reč si pozabil. Daj, spomni se.
Odgovori
0 0
kekec9999
10. 08. 2026 10.04
Verjetno zeleni komaj čakajo, da počistijo struge...
Odgovori
+13
18 5
Hugh_Mungus
10. 08. 2026 11.15
Mhm a pred svojim pragom si že pometel? Kaj počno dan danes ta beli? Si se mogoče sam kaj zmigal, al samo lapaš po spletu kot tvoji sektaški kolegi?
Odgovori
+3
3 0
Nehajte ze enkrat
10. 08. 2026 10.01
hmmm sedaj pa kam je ta voda odsla vem pa da voda v poletju izpari in v obliki dezja se vrne lani je bilo poplav za vsak teden nekje letos pa nic na sreco dezja za vzorec dobili pa smo toco v velikosti pomaranc na pram lani bi moralo glede na vrocino zagotovo vec dezja pa ga ni torej gre zagotovo za nekaj manipulacije kot je bil pojav leta 2000 v obliki vi .... torej jeseni nas caka bomba vode in uni.....
Odgovori
+1
10 9
Verus
10. 08. 2026 10.12
Res je.
Odgovori
-2
4 6
Sandi11
10. 08. 2026 10.21
Dež pada nekje drugje (npr. v Aziji, Afriki, nekje v Severni ali Južni Ameriki, Oceaniji, nekje nad katerim od oceanov, ki itak pokrivajo 75 % sveta), lahko da pada v tako zmernih količinah, da ne povzroča znatnih nevšečnosti, tako da o njem ne poročajo...
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+7
8 1
123soba
10. 08. 2026 09.45
Pohitite z gradnjo mostov in čiščenjem strug. Jeseni bodo poplave.
Odgovori
+11
16 5
Vera in Bog
10. 08. 2026 09.37
Brezbožni svet bi zgleda dobil svoje
Odgovori
-8
4 12
Cervantes Saavedra
10. 08. 2026 11.29
Zlasti je hudo v brezbožni Italiji.
Odgovori
+2
2 0
Magnezij400
10. 08. 2026 09.32
Kaj daš naravi to vrne karma
Odgovori
+10
13 3
Hugh_Mungus
10. 08. 2026 11.16
Waw kakšna znanstvena teorija!
Odgovori
-1
0 1
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