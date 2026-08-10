Ekstremna suša neusmiljeno prazni reko Pad

Satelitski posnetki evropskega programa Copernicus, posnetki med 1. in 3. avgustom, razkrivajo nenavadno velike peščene in prodnate sipine vzdolž reke Pad v bližini mesta Cremona, ki so običajno pod vodo.

Reka je pri Cremoni 30. julija letos padla na 8,59 metra pod hidrometrično ničlo, kar je centimeter pod prejšnjim rekordno nizkim nivojem, doseženim med hudo sušo leta 2022. Pretok reke se je ob tem zmanjšal na manj kot tretjino povprečne norme za ta letni čas.

Nadalje po toku se razmere še poslabšajo. Pri Pontelagoscuru v provinci Ferrara se je pretok v začetku avgusta zmanjšal na 220,4 kubičnih metrov na sekundo. Do konca junija so tam izmerili le okoli 350 kubičnih metrov, medtem ko je sezonsko povprečje približno 1100 kubičnih metrov. Julija je vrednost ostala dosledno pod 320 kubičnimi metri.

Šibek tok kaže posledice vse do estuarija reke Pad. Slana voda zdaj prodira več kot 20 oz. 25 kilometrov v rokave delte, posledično pa je voda preslana za namakanje kmetijskih površin. Namakanje je bilo tako ponekod delno ustavljeno, ogrožena je žetev.

Prizadete so tudi pomembne reke v Benečiji. Na Brenti blizu Bassana del Grappa se je pretok pred kratkim zmanjšal na le 31 kubičnih metrov na sekundo, v primerjavi z minimalnimi 44 kubičnimi metri. Črpanje vode iz rek Tagliamento, Livenza in Piave je bilo delno ustavljeno, ker slana voda iz morja poplavlja tudi te reke.