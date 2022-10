Ekstremna suša usodna za polja in sadovnjake

Zaradi poglabljanja suše v Kaliforniji vedno več podeželskim skupnostim zmanjkuje vode. Močno črpanje izčrpava podtalnice, ki se zaradi dežja in taljenja snega ne obnavljajo. Sneg, ki zapade v kalifornijskih gorah, običajno zagotovi eno tretjino letne oskrbe zvezne države z vodo, vendar so bile lanske ravni snega do konca zime daleč pod povprečjem. Reko Kolorado, še en pomemben vir vode za južno Kalifornijo, prav tako pesti suša, kar ogroža njeno zmožnost oskrbe kmetov in mest na zahodu ZDA.

Ker podnebne spremembe prinašajo višje temperature in hujše suše, se mesta in države po vsem svetu soočajo s pomanjkanjem vode, saj se jezera in reke izsušijo. Številne skupnosti črpajo več podtalnice in izčrpavajo vodonosnike z alarmantno hitrostjo. "To ni ključni izziv samo za Kalifornijo, ampak za skupnosti po vsem Zahodu, ki napredujejo pri prilagajanju podnebnim spremembam," je dejal Andrew Ayres, vodni raziskovalec na Kalifornijskem inštitutu za javno politiko. Kalifornija je pravkar doživela tri najbolj sušna leta doslej in državni uradniki za vode so sporočili, da se pripravljajo na novo sušno leto, saj naj bi se vremenski pojav, znan kot La Nina, zgodil že tretje leto zapored.

Podeželske skupnosti izgubljajo dostop do podtalnice, skoraj 1200 vodnjakov po vsej državi pa je presahnilo. Kriza s podtalnico je najhujša v dolini San Joaquin, najbolj produktivni kmetijski regiji v državi, kjer se kmetje bolj zanašajo na podtalnico, ker ne dobijo veliko vode iz izčrpanih državnih rezervoarjev. Kriza posledično že zmanjšuje kmetijsko proizvodnjo v regiji, saj so kmetje prisiljeni pustiti, da se sadovnjaki posušijo. Posestvo v Fairmeadu v lasti Thomasa Chaireza, ki ga oddaja v najem osemčlanski družini, je dostop do tekoče vode izgubilo že dve leti nazaj, ko je vodnjak usahnil. Zdaj pridobivajo vodo iz sosedovega vodnjaka. Vsak dan polnijo 5-galonska (19-litrska) vedra pri sosedu in prevažajo vodo z avtomobilom v svoj dom. Vodo nato uporabljajo za kuhanje in tuširanje, na dvorišču pa imajo prenosna stranišča. Chairez skuša doseči, da bi okrožje zagotovilo skladiščni rezervoar in dostavo vode. "Preživijo," pojasnjuje Chairez, "dovažajo vodo od soseda. In jaz jim plačujem vodo. Tako to počnejo vsak dan. Svojih pet galonov prevažajo v lastnih avtomobilih. To je vsakodnevna stvar. Upam, da bomo dobili nekaj dežja in nam bodo potem pomagali z rešitvijo. Ampak ja, obstaja velika potreba: voda. Potrebujemo vodo, vodo, vodo," pravi.

Z enakimi težavami se srečujejo tudi druge kmetije v sosedstvu. Družinska kmetija Elaine Moore se ukvarja s pridelavo mandljev, kmalu pa bi jim pridelavo prekrižala usahnitev kar dveh vodnjakov. Družina se je znašla ter izvrtala nov vodnjak, ki zdaj oskrbuje tudi njihove sosede. "Lansko leto je bilo tako suho. Nismo dobili veliko dežja. Nismo dobili veliko snežne odeje," pravi Elaine, ki meni, da to zimo ne bo prav nič drugače in se bo morala družina znajti na druge načine ter izvrtati še kakšen dodaten vodnjak. Po navedbah Ethana Bowlesa, ki dela za Drew in Hefner Well Drilling podjetje, se tudi tu pojavlja težava, saj morajo vrtati mnogo globlje. Večina prebivalcev ima namreč svoje vodnjake že več let in kar naenkrat je iz njih nehala pritekati voda.

