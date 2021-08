Ekstremna vročina in požari še naprej pestijo Balkan

Tudi na grškem otoku Rodos se gasilci spopadajo s požarom, ki je zajel velike površine gozda in grmovja. Med drugim so morali evakuirati prebivalce vasi Marica, medtem ko turistične nastanitve za zdaj niso v nevarnosti.

O številnih požarih medtem poročajo tudi iz Severne Makedonije. Med drugim je pred nekaj dnevi velik požar izbruhnil pri kraju Kočani, a jim ga je sinoči uspelo spraviti pod nadzor, čeprav ostaja aktiven in potencialno nevaren. Pri gašenju je sodelovalo okoli 500 gasilcev, pripadnikov vojske in drugih ljudi. Ena oseba je bila ranjena, več jih je poiskalo pomoč v bolnišnici zaradi težav z dihanjem.

Po podobno sušnem in zelo vročem obdobju, ki mu je sledilo vetrovno obdobje, je v Grčiji leta 2007 izbruhnil pekel, v katerem je umrlo več deset ljudi. Meteorologi spremembo vremena – padec temperatur in okrepitev vetra – pričakujejo za konec tedna.

Glavni izziv ostaja požar pri planinskih vaseh Kostin Dol in Novoselani, kjer gori gozd na nekaj deset hektarjih. Zaradi hribovitega terena je tam nujna pomoč iz zraka in na območju so že gasilni helikopterji. Od danes sicer v državi velja popolna prepoved gibanja v gozdovih.

Slovenija je Severni Makedoniji že ponudila pomoč v boju z ognjenimi zublji. Kot je sporočila makedonska obrambna ministrica Radmila Šekerinska, pogovori že potekajo in Slovenija je pripravljena pomagati z vsemi razpoložljivimi sredstvi, za kar se zahvaljuje slovenskemu kolegu Mateju Toninu.

Ogenj v Turčiji pregnal turiste

Že sedmi dan zapored se z uničujočimi požari borijo tudi v Turčiji. Nebo, ki je obarvano rumeno in rdeče, ponekod zakriva dim, plameni se dvigajo nad požgano pokrajino, tamkajšnje razmere opisujejo tuji mediji. Tisoči – tako domačini kot turisti – so zapustili obalna mesta. Iz province Mugla so evakuirali 10.000 ljudi, je sporočil turški minister za notranje zadeve Suleyman Soylu. Nekateri so pobegnili z avtomobili, drugi z ladjami, tretji so v zadnjem trenutku pred gotovo smrtjo rešili svoje živali in zbežali peš.