Tujina
Ekstremna vročina v Italiji: Živalski vrtovi z ledenimi poslasticami
Ne le ljudje, v teh vročih dneh trpijo tudi živali. Da bi jim vsaj malo olajšali prenašanje vročine, jim v rimskem živalskem vrtu ponujajo zamrznjene priboljške. V kar 25 mestih v Italiji je razglašen rdeč alarm, kar je najvišja stopnja opozarjanja pred vročino, saj se temperature dnevno približujejo 40 stopinjam. To pomeni resno tveganje za zdravje ljudi in živali.
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