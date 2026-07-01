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Ekstremna vročina v Italiji: Živalski vrtovi z ledenimi poslasticami

Rim, 01. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Staša Lozar
Ledeni priboljški za živali

Ne le ljudje, v teh vročih dneh trpijo tudi živali. Da bi jim vsaj malo olajšali prenašanje vročine, jim v rimskem živalskem vrtu ponujajo zamrznjene priboljške. V kar 25 mestih v Italiji je razglašen rdeč alarm, kar je najvišja stopnja opozarjanja pred vročino, saj se temperature dnevno približujejo 40 stopinjam. To pomeni resno tveganje za zdravje ljudi in živali.

vročinski val Italija Rim živalski vrt

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