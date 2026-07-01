Ekstremna vročina v Italiji: Živalski vrtovi z ledenimi poslasticami

Novinar sprašuje svetovnega prvaka v plavanju: “Kako to, da vam je uspel tako neverjeten dosežek?” “Z veliko treninga. Že ko sem bil majhen, me je oče vsak dan s čolnom odpeljal na odprto morje, jaz pa sem potem moral sam priplavati nazaj na obalo,” odgovori prvak. Novinar začudeno nadaljuje: “Ja, a pa to ni malo težko za tako majhnega otroka?” “No, saj plavati še ni bilo tako težko, najtežje se je bilo najprej rešiti iz vreče,” mu odvrne.