Med pripravami na orkan Milton svojo hišo 'pripel' na tla

Mohammed je okoli svoje enonadstropne hiše napel šest ogromnih pasov, da bi preprečil, da bi jo ob viharju odneslo ali odpihnilo. Svetlo rumene trakove je napel čez streho in jih na obeh straneh pritrdil na tla.

Objava, ki si jo je ogledalo že več kot 1,8 milijona uporabnikov, je mnoge uporabnike družbenih omrežij navdušila. Nekateri so nad njegovim trudom navdušeni, označili so ga za legendo in menili, da razmišlja izven okvirjev.

Upornik iz Tampe preživel orkan Milton v zavetišču

Še ena zanimiva zgodba. Američan, ki se ga je zaradi upiranja evakuacijskim pozivom prijel vzdevek 'poročnik Dan', je v Tampi na Floridi preživel mimohod orkana Milton, vendar v zavetišču in ne na svoji mali jadrnici, kjer je vztrajal pred neurjem. Lokalna televizija je na veselje številnih njegovih spletnih privržencev danes poročala, da je z njim vse v redu.