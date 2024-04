'Ekstremni vročinski stres je enakovreden občutku temperature nad 46 stopinj Celzija'

Leto 2023 je bilo leto različnih skrajnosti, saj so bili Evropejci priča vročinskim valovom, katastrofalnim poplavam, sušam, silovitim nevihtam in velikim gozdnim požarom, sta v poročilu navedla Kopernikov center in WMO. V tem letu se je po besedah znanstvenice Rebecce Emerton iz Kopernikovega centra nadaljeval naraščajoči trend števila dni s toplotnimi stresi.

V študiji sta Kopernikov center in WMO uporabila univerzalni toplotni podnebni indeks, ki po pojasnilih francoske tiskovne agencije AFP meri vpliv okolja na človeško telo. Ne upošteva le visokih temperatur, temveč tudi vlažnost, hitrost vetra, sončno svetlobo in toploto, ki jo oddaja okolica. Indeks ima 10 različnih kategorij toplotnega in mrzlega stresa.