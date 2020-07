Ekvador v pripravljenosti zaradi približevanja kitajske ribiške flote

Predsednik državeLenin Moreno je povedal, da se bo posvetoval z drugimi državami Latinske Amerike – Kolumbijo, Perujem, Čilom, Panamo in Kostariko – glede oblikovanja regionalnega stališča zaradi kitajske grožnje."Zaradi naravnih bogastev smo deležni velikega pritiska mednarodnih ribiških flot," je povedal za časnik El Universo.

V galapaškem morskem rezervatu se sicer nahaja veliko ogroženih vrst morskih psov.

Z 'invazijo kitajske ribiške flote' pa se ne spopadajo zgolj v Ekvadorju, pač pa tudi v drugih državah in morjih. Razlog za to je po navajanju Business Insiderja tudi dejstvo, da je Kitajska izčrpala velike zaloge rib v svojih vodah, država pa je zato razširila svojo oceansko floto, ki lovi v mednarodnih vodah. To je vodilo tudi do več konfliktov v atlantskem oceanu ob obalah Afrike in Azije.