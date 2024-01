Gangsterji ekvadorskemu predsedniku sporočajo: Hotel si vojno in vojno boš dobil

Skupina gangsterjev je v torek med prenosom v živo vdrla v studio televizije TC v mestu Guayaquil in grozila zaposlenim. Televizijsko ekipo so prisilili, da se je ulegla na tla, neposredni prenos pa se je nadaljeval.

"Naši producenti so nam preko slušalk so sporočili: 'Bodite previdni, poskušajo vstopiti, ropajo nas, kradejo nam," je za tiskovno agencijo Reuters povedal namestnik programskega direktorja Jorge Rendon. "Vrata v studiu so zelo debela, skoraj neprebojna. Vdrli so, ker so želeli dostop do studia, da bi v živo povedali, kar so hoteli," je dejal.

Eden od oboroženih moških je puško uperil v glavo enega od ujetnikov, grozil mu je tudi s pištolo. Slišati je bilo žensko, ki je rotila: "Ne streljaj, prosim, ne streljaj," pa tudi nekoga, ki je kričal od bolečine.

"Vstopili so, da bi nas ubili," je v sms sporočilu za agencijo AFP povedal eden od zaposlenih. "Prosim, bog, naj se to ne zgodi! Kriminalci so v etru!"

Šele po približno 30 minutah kaosa je prišla policija, ki je aretirala 13 ljudi in jim zaplenila orožje, poročata francoska tiskovna agencija AFP in britanski BBC. Dva zaposlena sta bila poškodovana – enega snemalca so ustrelili v nogo, drugemu pa so zlomili roko.