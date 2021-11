Ekvadorski zapor: v spopadu tolp umrlo 68 oseb

Nemiri v zaporu Litoral v mestu Guayaquil naj bi se začeli v petek zvečer in naj bi trajali vse do sobote zjutraj. Glede na poročila so policijske taktične enote, ki so vstopile v prostore zapora, našle orožje, eksplozivna sredstva in rezila. Na kraj dogodka so kot okrepitev napotili tudi vojake, ki so z oklepnimi vozili zavarovali zunanjo stran objekta.

Spopad, v katerem je bilo ubitih 68 oseb, še 25 ljudi pa ranjenih, se je zgodil po manjšem oboroženem spopadu, ki se je zgodil v začetku tega meseca. Takrat so umrli trije zaporniki, poroča BBC.

Družine in prijatelji zapornikov so se zbrali pred zaporom, kjer obupano iščejo informacije o svojih bližnjih. Na stavbo so pristojni prilepili seznam imen žrtev. Svojcem umrlih je sožalje na družbenem omrežju izrekel tudi predsednik Guillermo Lasso, ki je dodal, da so nujno potrebni novi ukrepi za "boj proti tolpam, ki izkoriščajo kaos".