El Chapova soproga priznala krivdo za trgovino z mamili in pranje denarja

Soproga pred dvema letoma obsojenega mehiškega mamilarskega mafijca Joaquina El Chapa Guzmana, 31-letna Emma Coronel Aispouro, je na zveznem sodišču v Washingtonu priznala krivdo za trgovino z mamili in pranje denarja. El Chapo je bil obsojen na dosmrtni zapor in dodatnih 30 let zapora.

Emma Coronel Aispouro FOTO: AP Emma Coronel Aispouro, nekdanja manekenka in lepotna kraljica, ki se je z El Chapom poročila leta 2007, bo ostala v zaporu, saj ji sodišče ni odobrilo varščine. Aretirali so jo februarja na letališču Dulles pri Washingtonu. Za zdaj ni jasno, ali jo bodo z obtožbami zaprli do smrti ali pa želijo od nje pridobiti sodelovanje za pregon drugih zločincev, nakar jo bodo obravnavali kot zaščiteno pričo. Tožilstvo ji je očitalo skoraj enaka kazniva dejanja kot možu, razen surovih pokolov in mučenj, po El Chapovi aretaciji pa je pomagala voditi kartel Sinaloa. Kot soproga ga je lahko obiskovala v zaporu, od koder je prenašala navodila članom kartela, leta 2015 pa je s tem pomagala organizirati njegov pobeg iz mehiškega zapora.