El Mencho – narkokralj, ki je v Mehiki zavladal po El Chapu

Včasih obglavljena trupla visijo z mostov. Drugič pohabljena telesa ležijo kar ob cesti. Nanje so pogosto vrezane črke CJNG. Kartel Jalisco Nueva Generacion, ki je v Mehiki po aretaciji narkokralja El Chapa zavzel mesto sinalojskega kartela, na tak način pošilja svoja krvava sporočila. Njegov vodja – El Mencho – je za agente DEA kot duh, saj ga nikakor ne morejo izslediti.

Tiste, ki zadnjih nekaj let spremljajo mehiško vojno z drogami, vzpon kartela CJNG še posebej skrbi – velja namreč za izjemno drznega in neusmiljenega. Ameriški urad za boj proti drogam (DEA) je prepričan, da prav ta kartel vsak mesec v ZDA pretihotapi na tone metamfetamina in fentanila. "CJNG je zdaj naša prioriteta," je po poročanju NBC News povedal Bill Bodner iz oddelka DEA v Los Angelesu. Prav on nadzira skupino agentov, ki je zadolžena za izsleditev vodje omenjenega kartela. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, poznan kot El Mencho, se jim namreč spretno izmika. Tako mehiški kot ameriški organi pregona pojasnjujejo, da je luknjo, ki je v verigi mednarodne trgovine z mamili zazevala po aretaciji razvpitega narkokralja in vodje sinalojskega kartela El Chapa Guzmana, hitro zapolnil kartel CJNG. Zavzel je njihovo mesto in zdaj velja za najsmrtonosnejši kartel v Mehiki.

Lov na 'duha' Vodja kartela El Mencho se je rodil v majhnem mehiškem mestu Naranjo de Chila leta 1966 in nekaj časa živel v Kaliforniji. V 80. letih so ga v ZDA aretirali zaradi prodaje mamil. Sčasoma se je vrnil v Guadalajaro in začel delati za kartel Milenio, ki je povezan s kartelom Sinaloa. Počasi si je gradil ime, dokler se leta 2010 ni odcepil in oblikoval svoj kartel – CJNG. Ta je kmalu po nastanku sprožil val nasilja nad svojimi tekmeci. Po letu 2016, ko je bil El Chapo ujet, se je prelivanje krvi med rivali le še povečalo. El Mencho je na ameriškem zveznem sodišču obtožen trgovine z mamili, korupcije in umora. A njegovi poti je izjemno težko slediti. V nekem trenutku je DEA verjel, da se morda skriva v gorah, a tega nikoli niso mogli potrditi. "Ta človek je kot duh," pravijo poznavalci. DEA je za informacije, ki bi privedle do njegove aretacije, ponudil nagrado v višini 10 milijonov dolarjev (dobrih 8 milijonov evrov), a za zdaj ostaja praznih rok. V senco zavita preteklost El Mencha ne razkriva veliko – razen morda tega, zakaj ga je tako težko najti. "Zdi se, da je El Mencho veliko bolj discipliniran kot Chapo," pripoveduje Bodner. "El Chapo je rad živel v razkošnem življenjskem slogu – ob dragih avtomobilih, v prestižnih restavracijah, v družbi žensk in alkohola. El Mencho pa je zadovoljen brez vsega tega – pomembno mu je, da telovadi, da se zdravo prehranjuje in da ostaja čim bolj neopažen." Njegova ljubezen do petelinjih bojev mu je prinesla vzdevek "Gospodar petelinov".

'Vsak zaužit odmerek pomeni madež krvi' Kartel CJNG resda obstaja šele kakšno desetletje, a je svojo moč okrepil veliko hitreje kot njegov tekmec, kartel Sinaloa. Njegov vpliv po ocenah DEA dosega že šest celin in 28 od 32 mehiških zveznih držav. Njihova droga se preprodaja v večjih ameriških mestih, vključno z Los Angelesom, Chicagom, Houstonom, Atlanto in New Yorkom. DEA je novinarjem NBC Newsa omogočil dostop do enega svojih skrivnih laboratorijev, v katerem analizirajo zaseženo drogo. Agencija opaža vse več metamfetamina, ki prihaja čez mejo, in velik del pripisuje kartelu CJNG. Za razliko od gojenja marihuane ali heroina metamfetamin ne potrebuje velikih površin ali lepega vremena. Laboratorije je mogoče postaviti na osamljenih območjih, sintetična droga pa je lahko veliko donosnejša. Zaradi zasvojenosti Američanov z mamili raste povpraševanje, to pa daje posel kartelom, ki so v bitki za dobiček vse nasilnejši. "Z vsakim zaužitim odmerkom žal pride do madeža krvi," pravijo agenti, ki jim poskušajo to preprečiti.