El Mundo: Cia opozorila na možnost napadov na Italijo, Španijo in Francijo

Po poročanju časnika, ki ga med drugim povzema avstrijska tiskovna agencija APA, naj bi drone na tankerjih ali trgovskih ladjah, ki jih Rusija uporablja za izogibanje sankcijam Zahoda na rusko nafto, v Sredozemlje prepeljali v ladijskih zabojnikih.

Po navedbah virov naj bi šlo za ruske drone gerbera, dolge okoli dva metra, z razponom kril 2,5 metra in težo do 18 kilogramov, ki lahko dosežejo hitrost okoli 160 kilometrov na uro in imajo doseg 600 kilometrov.

Trgovska ladja bi lahko prevažala več takih dronov, ki bi jih bilo precej lažje izstreliti kot drona tipa šahed ali geran. Z razdalje 200 do 300 kilometrov od obale bi let trajal približno eno uro in 15 minut do dveh ur. Zaradi majhne količine eksploziva – od štiri do pet kilogramov – z dronom ne bi mogli uničiti večjega objekta, bi pa lahko povzročil požar, poškodoval nezaščiteno opremo ali začasno ohromil delovanje pristanišča ali letališča.