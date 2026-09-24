Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

El Mundo: Cia opozorila na možnost napadov na Italijo, Španijo in Francijo

Madrid, 24. 09. 2026 12.49 pred 33 minutami 2 min branja 32

Avtor:
STA K.H.
Droni

Ameriška obveščevalna agencija Cia je vlade več evropskih držav obvestila, da Rusija pripravlja napade z droni na Italijo, Španijo in Francijo, piše španski dnevnik El Mundo, ki se sklicuje na vir na litovskem obrambnem ministrstvu. Drone naj bi izstrelili z ladij v Sredozemlju, ki so del t.i. ruske flote v senci.

Po poročanju časnika, ki ga med drugim povzema avstrijska tiskovna agencija APA, naj bi drone na tankerjih ali trgovskih ladjah, ki jih Rusija uporablja za izogibanje sankcijam Zahoda na rusko nafto, v Sredozemlje prepeljali v ladijskih zabojnikih.

Po navedbah virov naj bi šlo za ruske drone gerbera, dolge okoli dva metra, z razponom kril 2,5 metra in težo do 18 kilogramov, ki lahko dosežejo hitrost okoli 160 kilometrov na uro in imajo doseg 600 kilometrov.

Trgovska ladja bi lahko prevažala več takih dronov, ki bi jih bilo precej lažje izstreliti kot drona tipa šahed ali geran. Z razdalje 200 do 300 kilometrov od obale bi let trajal približno eno uro in 15 minut do dveh ur. Zaradi majhne količine eksploziva – od štiri do pet kilogramov – z dronom ne bi mogli uničiti večjega objekta, bi pa lahko povzročil požar, poškodoval nezaščiteno opremo ali začasno ohromil delovanje pristanišča ali letališča.

Preberi še Prva svetovna vojna z droni: nova realnost evropskega bojišča

Glede na zemljevid, ki ga je objavil El Mundo, so v možnem dosegu takih napadov iz mednarodnih voda v Sredozemskem morju skoraj vsa Italija z izjemo severovzhodnega dela, polovica Španije vključno s prestolnico Madrid, južni del Francije z mestoma Toulouse in Lyon, pa tudi jug Švice.

Litva in druge države naj bi te informacije prejele kmalu po obisku direktorja Cie Johna Ratcliffa v Moskvi 25. avgusta. Po navedbah vira so bile o možnostih napadov obveščene tudi vlade Španije, Francije in Italije.

Več virov v italijanski vladi je sicer danes za italijansko tiskovno agencijo Ansa potrdilo, da Rim o možnosti tovrstnih napadov ni bil obveščen.

Rusija je v preteklosti večkrat opozorila, da ima zahodne države, ki Ukrajini ob ruski invaziji pomagajo z orožjem, obveščevalnimi podatki in vojaškimi svetovalci, za soudeležene v vojni s tem legitimne cilje napadov.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
el mundo cia rusija napad španija italija francija

Zelenski je pripravljen oditi v Moskvo 'z raketo'

24ur.com Rusko letalo v mednarodnem zračnem prostoru, Nato v zrak dvignil dva lovca
24ur.com Na romunsko ozemlje padel še en ruski dron?
24ur.com Ducati dronov nad Rusijo, tarča tudi Moskva
24ur.com Ameriška vojska objavila posnetek trka drona in ruskega lovca
24ur.com Rusija z raketami ponovno nad Izmail, Ukrajinci nad Krim in Kursk
24ur.com Droni znova nad Natovim oporiščem, ali za tem stoji Rusija?
24ur.com Poljska delila posnetke sestreljenih dronov, Rusija: Širijo laži in mite
Priporoča
  • HY 2026 JESEN HEAD za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN BAYON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN I20 za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN KONA za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN TUCSON za vrtiljak
  • HY 2026 JESEN LOGO HY za vrtiljak
KOMENTARJI32

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luther
24. 09. 2026 13.29
Sicer pa tudi. Proizvajalke orožja v EU, ki dobavljajo orožje Ukrajini so legitimni cilji za uničenje. Naj nehajo dobavljat orožje in se raje posvetijo miru. Kalas je svečano objavila novico, da je 51 od 220 držav proti Rusiji. Ko je navedka države, se je tako opazilo, da so vse te države vazalske države ZDA, ampak ne glede na to , 170 držav s 2/3 svetovnega gospodarstva in 90% svetovnega prebivalstva ne podpira vojne proti Rusiji. Vsak z malo razuma vedno pride do ugotovitve, da ima večina vedno prav. 1 milijarda prot 7 milijardam.
Odgovori
0 0
Hind Rami Iyad Rajab
24. 09. 2026 13.25
😂😂😂😂😂😂😂😂...cia...😂😂😂😂😂
Odgovori
+4
5 1
Luther
24. 09. 2026 13.24
No zdaj pa dajmo hrabro porabiti še več kot 5% za orožje in tako bodo ZDA proizvajalci orožja zelo veseli. Kdo bi razumel te naše medije. Vsak dan nam pišejo, da je Rusija tik pred gospodarskim kolapsom, pred vojaškim porazom in potem pa, napadli nas bodo. Jasno je, da takim novicam nihče več ne verjame.
Odgovori
+2
3 1
SpamEx
24. 09. 2026 13.24
Lahko bi FSB opozorila američane da se pripravlja državljanska vojna...da malo pospešijo stvari
Odgovori
+4
4 0
trol3
24. 09. 2026 13.22
hahahahahha
Odgovori
+3
5 2
mr_green
24. 09. 2026 13.21
cia opozorila, to je vse del spet neke nove psihološke operacije t.i. "psyopa". Projecirate vojno z rusijo. 24ur ste pa itak direktno nadzorovani s strani cie
Odgovori
+0
3 3
obožeobože
24. 09. 2026 13.21
Putin še za Ukraino nima pa bo ciljal EU.
Odgovori
-1
3 4
_endrug
24. 09. 2026 13.20
Ah, še Ukraine ne morejo zlomiti. Morajo pa države pripravljati obrambo na vse mogoče in nemogoče razloge. A to je vloga vojske po vseh državah. In en tak dokument so našli.
Odgovori
-3
2 5
marmilan
24. 09. 2026 13.26
🤣🤣
Odgovori
0 0
krpati
24. 09. 2026 13.18
Naj bi....eh ja pa cia. Verjamemo ni kaj. Še posebno tuji agenciji.
Odgovori
+3
5 2
Vera in Bog
24. 09. 2026 13.17
Slovenčki pa prvi poslali tanke v Ukrajino. Pa ne desni
Odgovori
+1
3 2
zof4
24. 09. 2026 13.16
Poneumljanje ljudi z grožnjami in odvračanje od aktualnih problemov
Odgovori
+4
6 2
BUONcaffee
24. 09. 2026 13.15
Po mojem ne bo nič od tega. Lep dan vam želim.
Odgovori
+6
7 1
roten
24. 09. 2026 13.14
Smešni ste
Odgovori
+8
9 1
PROTI VSAKRSNI KORUPCIJI
24. 09. 2026 13.13
Lepo vas prosim 😆😆😆😆😂😂😂
Odgovori
+8
10 2
royayers
24. 09. 2026 13.12
vse dogovorjeno s Trumpom, sovražnikom Evrope in avtokratom. in Janez mu leze v zadnjik. pfuj in pfej
Odgovori
+11
15 4
majsterinegasrat
24. 09. 2026 13.17
Ti pa veliko veš kako je kdo s kom dogovorjen, a to sta ti povedla Joško Kadivnik in Vojko Vovk ?
Odgovori
+1
1 0
Dvigalo
24. 09. 2026 13.12
Slovani združimo se! Ne pustimo se izdajalcem!
Odgovori
+7
8 1
Vera in Bog
24. 09. 2026 13.11
Bi pa bilo zabavno, če bi jim kej razstrelili. Preveč se vmešavajo v to Ukrajino !
Odgovori
+4
5 1
MarkoJur
24. 09. 2026 13.10
Made in ukraine
Odgovori
+5
6 1
čebelinko
24. 09. 2026 13.09
Šef od CIE je to izvedel na obisku v Moskvi konec avgusta in to so povedali šele mesec kasneje😂 Ker to je pač logično, sovražnika povabiš na obisk in mu poveš vse svoje skrivnosti😂
Odgovori
+6
7 1
Vera in Bog
24. 09. 2026 13.07
Pri teh Rusih je vse možno !
Odgovori
+1
6 5
bibaleze
Portal
Hčerka Reese Witherspoon je odrasla v pravo lepotico, podobnost z mamo pa osuplja
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Vitamin C za otroka: ali ga res zaščiti pred prehladom?
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Imata otroka, a sta se kot partnerja izgubila: to se dogaja pogosteje, kot si mislimo
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
Zvezdnik Somraka prvič postal očka: poglejte, kako sta poimenovala hčerko
zadovoljna
Portal
V leopardjem vzorcu je ukradla vse poglede
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Poglejte, kako sta se zabavali hrvaška estradnica in slovenska igralka
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Imate le 15 minut? Ta vadba pokuri več kalorij, kot si mislite
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
Edina obleka, ki jo bomo nosile letošnjo jesen
vizita
Portal
To ljudje pogosto počnejo z ostanki hrane, vendar lahko s tem povečajo tveganje za zastrupitev
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
Kaj se zgodi s telesom, če vsak dan 10 minut hodite vzvratno?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Kruh za boljši sladkor in prebavo? Katero vrsto izbrati?
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
Če imate več kot 50 let, tega znaka ne pripišite avtomatično staranju
cekin
Portal
'Cene nekaterih kitajskih avtomobilov v Evropi nimajo nobenega smisla'
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Kupiti zdaj ali počakati? Podražitve vam lahko uničijo načrte
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Jesen 2026 bo za ta 3 znamenja prelomna
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
Več kot 5.000 evrov za nekaj dni garanja
moskisvet
Portal
Preden je postala prva dama, je pozirala gola: fotograf razkril podrobnosti
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Preživel je divja leta rocka in zakonsko krizo. Danes je z isto žensko že več kot 30 let
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Skrita simbolika: ko lahko nedolžna tetovaža razkriva nevarno ozadje
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
Kennedy za volanom, 28-letnica mrtva: skrivnostna noč, ki je pretresla družino
dominvrt
Portal
'Zima bi lahko na vrata potrkala že pred vsemi svetimi 1. novembra'
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Najdražjo začimbo na svetu lahko vzgojite kar doma
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Špinača ne kali? To so razlogi in rešitev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
Te vrste gob najpogosteje končajo v košarah Slovencev
okusno
Portal
Zmagovalni štruklji iz MasterChefa, ki jih lahko pripravite tudi doma
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
Hitro kosilo iz ene ponve, ki na okusen način združi tri sestavine
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Jugoslovenka: starinsko pecivo iz sestavin, ki jih je imela vsaka kuhinja
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
Ko nimate časa vsak dan kuhati: 3 preprosti recepti, ki vas bodo rešili
voyo
Portal
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Mia in beli lev
Mia in beli lev
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1961