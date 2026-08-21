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El Niño bi lahko podrl stoletni rekord: pred nami 'dogodek brez primere'

London, 21. 08. 2026 12.23 pred 50 minutami 2 min branja 6

Avtor:
STA L.M.
Letošnji El Nino

Letošnji vremenski pojav El Niño bi bil lahko najmočnejši v zadnjem stoletju, pri čemer se bodo temperature morske površine močno zvišale, je napovedala britanska nacionalna meteorološka agencija Met Office. Gre za "dogodek brez primere", je ocenil vodja oddelka za dolgoročne napovedi pri agenciji Adam Scaife.

Vremenski pojav El Niño se razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin na globalni ravni ter povzroči splošno višje temperature po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pričakujemo najmočnejši pojav El Niño v zadnjem stoletju, ki bo dosegel vrhunec pri nekaj več kot treh stopinjah – to je v sodobnih podnebnih zapisih nekaj nezaslišanega," je za BBC dejal Adam Scaife.

Gre za "dogodek brez primere", je poudaril in dodal, da v napovedih agencije še ni videl tako intenzivnega znaka pojava El Niño.

Letošnji El Niño
Letošnji El Niño
FOTO: AP

Nenavadna toplota bo imela še posebej močne posledice po celotnih tropih, je dejal Scaife. V agenciji tam pričakujejo hude suše na območjih, kot sta Južna Amerika in zahodni del Tihega oceana. Temperature v tej regiji so trenutno za približno 2,6 stopinje Celzija višje od 30-letnega drsečega povprečja, po poročanju AFP kažejo podatki portala Climate Brink.

"To niso kratkoročne vremenske napovedi. Govorimo o res dolgoročnih, vztrajnih razmerah," je opozoril Scaife. Ob tem je spomnil na dobro poznane vplive na druge sisteme, vključno z varnostjo preskrbe s hrano.

Po Scaifejevih besedah naj bi ta vremenski vzorec novembra povzročil tudi povečano količino padavin in neviht v Združenem kraljestvu, še poroča AFP.

Letošnji El Niño
Letošnji El Niño
FOTO: AP

Svetovna meteorološka organizacija (WMO) je v začetku julija sporočila, da se je El Niño že razvil ter bo med julijem in septembrom hitro prerasel v močan vremenski pojav, ki bo povečal verjetnost ekstremnih vremenskih razmer.

El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Običajno se pojavlja na dve do sedem let in traja približno devet mesecev do enega leta.

Nazadnje je El Niño pomembno prispeval k rekordno vročima letoma 2023 in 2024. Po navedbah WMO sicer ni dokazov, da bi podnebne spremembe povečale pogostnost ali intenzivnost El Niña. Lahko pa te okrepijo posledice pojava, saj toplejša ocean in ozračje povečujeta količino energije in vlage, potrebnih za ekstremne vremenske pojave, kot so vročinski valovi in močna deževja.

El Nino vreme podnebne spremembe Met Office ekstremni vremenski pojavi

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KOMENTARJI6

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Justice4all
21. 08. 2026 12.58
Zakaj se prikriva super povečana aktivnost sonca v zadnjem desetletju....
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+1
1 0
kryptix
21. 08. 2026 13.14
Vseeno kaj samo da se ukrepa...slamice, pokrovčki,... Bolje kot nič.
Odgovori
0 0
300 let do specialista
21. 08. 2026 12.41
"Naravni pojav" jaz sem pa bager goseničar.
Odgovori
-2
2 4
Pedro Lopez
21. 08. 2026 12.45
A ti meniš, da gre za umetno zadevo? 🤔🤯
Odgovori
+4
4 0
gongash
21. 08. 2026 12.53
Verjetno je mislil na vpliv človeka, data centri, črpanje nafte na polno, vojne, potem pa še požigalci ki povzročajo požare
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-1
0 1
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