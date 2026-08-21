El Niño bi lahko podrl stoletni rekord: pred nami 'dogodek brez primere'

Vremenski pojav El Niño se razglasi, ko se temperature morja v tropskem vzhodnem Tihem oceanu dvignejo za 0,5 stopinje Celzija nad referenčno povprečje, kar sproži spremembe v vetrovih, zračnem tlaku in vzorcih padavin na globalni ravni ter povzroči splošno višje temperature po svetu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. "Pričakujemo najmočnejši pojav El Niño v zadnjem stoletju, ki bo dosegel vrhunec pri nekaj več kot treh stopinjah – to je v sodobnih podnebnih zapisih nekaj nezaslišanega," je za BBC dejal Adam Scaife. Gre za "dogodek brez primere", je poudaril in dodal, da v napovedih agencije še ni videl tako intenzivnega znaka pojava El Niño.

Letošnji El Niño FOTO: AP

Nenavadna toplota bo imela še posebej močne posledice po celotnih tropih, je dejal Scaife. V agenciji tam pričakujejo hude suše na območjih, kot sta Južna Amerika in zahodni del Tihega oceana. Temperature v tej regiji so trenutno za približno 2,6 stopinje Celzija višje od 30-letnega drsečega povprečja, po poročanju AFP kažejo podatki portala Climate Brink. "To niso kratkoročne vremenske napovedi. Govorimo o res dolgoročnih, vztrajnih razmerah," je opozoril Scaife. Ob tem je spomnil na dobro poznane vplive na druge sisteme, vključno z varnostjo preskrbe s hrano. Po Scaifejevih besedah naj bi ta vremenski vzorec novembra povzročil tudi povečano količino padavin in neviht v Združenem kraljestvu, še poroča AFP.

Letošnji El Niño FOTO: AP