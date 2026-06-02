El Niño bo 'podžgal ogenj' podnebne krize, opozarjajo ZN

El Niño je naravni podnebni pojav, ki segreva površinske temperature v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem delu Tihega oceana ter s tem spreminja vetrove, tlak in vzorec padavin po vsem svetu. Pojavlja se na dve do sedem let in traja približno devet mesecev do enega leta.

WMO v novih napovedih v svojem četrtletnem poročilu opozarja na "izrazit premik smeri vremenskega pojava El Niño". Verjetnost za prihod pojava med junijem in avgustom znaša 80-odstotna, agencijo ZN povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Trenutna verjetnost, da se bo pojav razvil do novembra, je približno 90-odstotna. Večina napovednih modelov WMO nakazuje, da bo El Niño tokrat pojav "zmerne" stopnje, ki bi lahko narasel v "močno". Tudi zmerna stopnja bo sicer po navedbah agencije prinesla več vremenskih in podnebnih skrajnosti.

WMO je pred tem že konec aprila opozorila na letošnji prihod El Niña, potem ko so se temperature morske površine v Pacifiku hitro povišale, kar je značilno za začetek tega vremenskega pojava.