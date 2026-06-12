El Niño je nazaj: svetu grozijo novi temperaturni rekordi

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je po poročanju BBC sporočila, da so temperature morske gladine v tropskem delu Tihega oceana presegle prag, ki označuje začetek pojava El Niño. Gre za naravni podnebni vzorec, ki se običajno pojavi vsakih nekaj let in povzroči segrevanje ozračja na globalni ravni.
Številne napovedi kažejo na veliko verjetnost, da bi lahko letošnji El Niño postal zelo močan. Po junijski napovedi NOAA obstaja več kot 60-odstotna možnost, da se bo uvrstil med najmočnejše dogodke tega pojava od začetka meritev leta 1950. Zadnje super leto El Niña je bilo 2016.
Nekateri najnovejši ameriški in evropski modeli celo napovedujejo, da bi temperature v tropskem Pacifiku do konca leta lahko presegle povprečje za več kot tri stopinje Celzija.
Strokovnjaki opozarjajo, da bo vpliv tokratnega El Niña še izrazitejši zaradi podnebnih sprememb. Dodatna toplota iz oceanov se bo sproščala v ozračje, ki je že močno ogreto zaradi človekovih dejavnosti. Posledično bi lahko leto 2027 postalo eno najbolj vročih v zgodovini meritev.
Posledice El Niña se po svetu razlikujejo. V delih Južne Amerike, vzhodne Afrike in na jugu ZDA pogosto prinaša obilne padavine in poplave, medtem ko v Avstraliji, Indoneziji in severnih delih Južne Amerike povečuje tveganje za sušo, požare in slabše kmetijske pridelke. To lahko vpliva tudi na svetovne zaloge hrane in rast cen. Na Evropo pojav nima direktnega vpliva, sporoča ARSO.
Meteorologi poudarjajo, da vsak El Niño prinese nekoliko drugačne posledice, vendar se številne države že pripravljajo na morebitne ekstremne vremenske razmere. Japonska meteorološka agencija je prav tako potrdila razvoj pojava, medtem ko imajo avstralski meteorologi strožje merilo in pojava, kot navaja BBC, uradno še niso razglasili.
Čeprav znanstveniki še nimajo dokončnih dokazov, da podnebne spremembe povečujejo pogostost ali moč El Niña, opozarjajo, da segrevajoči se planet njegove posledice občutno okrepi.
NOAA je kratica za Nacionalno upravo za oceane in ozračje (National Oceanic and Atmospheric Administration), ki je zvezna agencija ZDA v okviru Ministrstva za trgovino. Njena primarna naloga je spremljanje in proučevanje oceanov, atmosfere in podnebja. Agencija zagotavlja ključne podatke o vremenskih razmerah, opozarja na naravne nesreče ter izvaja raziskave o ekosistemih in podnebnih spremembah, s čimer pomaga pri upravljanju naravnih virov in zagotavljanju varnosti prebivalstva.
La Niña je hladnejša faza istega podnebnega cikla, znanega kot El Niño-Južna oscilacija (ENSO). Medtem ko El Niño prinaša segrevanje površinskih voda v osrednjem in vzhodnem tropskem Tihem oceanu, La Niña povzroča nenavadno ohladitev teh voda. Ta pojav ima nasprotne vplive na globalne vremenske vzorce, saj pogosto prinaša hladnejše in bolj vlažne zime v nekatere dele sveta, vpliva na intenzivnost orkanov in spreminja vzorce padavin, kar lahko prav tako močno vpliva na kmetijstvo in ekosisteme.
Ime El Niño, kar v španščini pomeni 'deček' ali 'dete', so prvotno uporabili ribiči ob obalah Peruja in Ekvadorja. Opazili so, da se ob božičnem času pogosto pojavijo toplejši oceanski tokovi, ki zmanjšajo količino rib v morju. Ime se nanaša na 'El Niño de Navidad' ali 'Božično dete', saj se je toplejši tok običajno pojavil okoli praznika Jezusovega rojstva. Kasneje se je ta izraz v znanstveni skupnosti uveljavil za poimenovanje obsežnega podnebnega fenomena, ki presega zgolj lokalne oceanske tokove.
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