El Niño je nazaj: svetu grozijo novi temperaturni rekordi

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je po poročanju BBC sporočila, da so temperature morske gladine v tropskem delu Tihega oceana presegle prag, ki označuje začetek pojava El Niño. Gre za naravni podnebni vzorec, ki se običajno pojavi vsakih nekaj let in povzroči segrevanje ozračja na globalni ravni.

Številne napovedi kažejo na veliko verjetnost, da bi lahko letošnji El Niño postal zelo močan. Po junijski napovedi NOAA obstaja več kot 60-odstotna možnost, da se bo uvrstil med najmočnejše dogodke tega pojava od začetka meritev leta 1950. Zadnje super leto El Niña je bilo 2016.

Nekateri najnovejši ameriški in evropski modeli celo napovedujejo, da bi temperature v tropskem Pacifiku do konca leta lahko presegle povprečje za več kot tri stopinje Celzija.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo vpliv tokratnega El Niña še izrazitejši zaradi podnebnih sprememb. Dodatna toplota iz oceanov se bo sproščala v ozračje, ki je že močno ogreto zaradi človekovih dejavnosti. Posledično bi lahko leto 2027 postalo eno najbolj vročih v zgodovini meritev.