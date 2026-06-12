Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

El Niño je nazaj: svetu grozijo novi temperaturni rekordi

Washington, 12. 06. 2026 09.42 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
L.M.
El Niño

Naravni vremenski pojav El Niño se je uradno začel, so potrdili ameriški znanstveniki. Ker se pojavlja v času že rekordno segretega planeta, strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko v prihodnjih letih povzročil nove temperaturne rekorde ter vplival na vremenske razmere, pridelavo hrane in gospodarstva po svetu.

Ameriška Nacionalna uprava za oceane in ozračje (NOAA) je po poročanju BBC sporočila, da so temperature morske gladine v tropskem delu Tihega oceana presegle prag, ki označuje začetek pojava El Niño. Gre za naravni podnebni vzorec, ki se običajno pojavi vsakih nekaj let in povzroči segrevanje ozračja na globalni ravni.

Številne napovedi kažejo na veliko verjetnost, da bi lahko letošnji El Niño postal zelo močan. Po junijski napovedi NOAA obstaja več kot 60-odstotna možnost, da se bo uvrstil med najmočnejše dogodke tega pojava od začetka meritev leta 1950. Zadnje super leto El Niña je bilo 2016.

Nekateri najnovejši ameriški in evropski modeli celo napovedujejo, da bi temperature v tropskem Pacifiku do konca leta lahko presegle povprečje za več kot tri stopinje Celzija.

Strokovnjaki opozarjajo, da bo vpliv tokratnega El Niña še izrazitejši zaradi podnebnih sprememb. Dodatna toplota iz oceanov se bo sproščala v ozračje, ki je že močno ogreto zaradi človekovih dejavnosti. Posledično bi lahko leto 2027 postalo eno najbolj vročih v zgodovini meritev.

NOAA
NOAA
FOTO: AP

Posledice El Niña se po svetu razlikujejo. V delih Južne Amerike, vzhodne Afrike in na jugu ZDA pogosto prinaša obilne padavine in poplave, medtem ko v Avstraliji, Indoneziji in severnih delih Južne Amerike povečuje tveganje za sušo, požare in slabše kmetijske pridelke. To lahko vpliva tudi na svetovne zaloge hrane in rast cen. Na Evropo pojav nima direktnega vpliva, sporoča ARSO.

Meteorologi poudarjajo, da vsak El Niño prinese nekoliko drugačne posledice, vendar se številne države že pripravljajo na morebitne ekstremne vremenske razmere. Japonska meteorološka agencija je prav tako potrdila razvoj pojava, medtem ko imajo avstralski meteorologi strožje merilo in pojava, kot navaja BBC, uradno še niso razglasili.

Čeprav znanstveniki še nimajo dokončnih dokazov, da podnebne spremembe povečujejo pogostost ali moč El Niña, opozarjajo, da segrevajoči se planet njegove posledice občutno okrepi.

Razlagalnik

NOAA je kratica za Nacionalno upravo za oceane in ozračje (National Oceanic and Atmospheric Administration), ki je zvezna agencija ZDA v okviru Ministrstva za trgovino. Njena primarna naloga je spremljanje in proučevanje oceanov, atmosfere in podnebja. Agencija zagotavlja ključne podatke o vremenskih razmerah, opozarja na naravne nesreče ter izvaja raziskave o ekosistemih in podnebnih spremembah, s čimer pomaga pri upravljanju naravnih virov in zagotavljanju varnosti prebivalstva.

La Niña je hladnejša faza istega podnebnega cikla, znanega kot El Niño-Južna oscilacija (ENSO). Medtem ko El Niño prinaša segrevanje površinskih voda v osrednjem in vzhodnem tropskem Tihem oceanu, La Niña povzroča nenavadno ohladitev teh voda. Ta pojav ima nasprotne vplive na globalne vremenske vzorce, saj pogosto prinaša hladnejše in bolj vlažne zime v nekatere dele sveta, vpliva na intenzivnost orkanov in spreminja vzorce padavin, kar lahko prav tako močno vpliva na kmetijstvo in ekosisteme.

Ime El Niño, kar v španščini pomeni 'deček' ali 'dete', so prvotno uporabili ribiči ob obalah Peruja in Ekvadorja. Opazili so, da se ob božičnem času pogosto pojavijo toplejši oceanski tokovi, ki zmanjšajo količino rib v morju. Ime se nanaša na 'El Niño de Navidad' ali 'Božično dete', saj se je toplejši tok običajno pojavil okoli praznika Jezusovega rojstva. Kasneje se je ta izraz v znanstveni skupnosti uveljavil za poimenovanje obsežnega podnebnega fenomena, ki presega zgolj lokalne oceanske tokove.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
El Niño NOAA Tihi ocean temperature segrevanje

Na Slovaškem preplah zaradi velike žuželke, podobne sršenu

Švicar izkoristil luknje v zakonu in se oklical za kralja Jonasa I.

24ur.com Vrača se vremenski pojav El Niño: 'To je smrtna obsodba za ljudi in ekosisteme'
Dominvrt.si Prihaja El Niño: vrtičkarje bi lahko čakali suša, neurja in slabši pridelek
24ur.com Se bliža super El Nino? 'Vremenski dogodki, kakršnih še nismo videli'
Caszazemljo Leta 2022 rekordno topli oceani
24ur.com El Niño bo 'podžgal ogenj' podnebne krize, opozarjajo ZN
24ur.com El Nino bi lahko leto 2024 'cvrl' še bolj kot lanskega rekorderja
24ur.com Še bolj vroče bo: naslednjih pet let bodo padali rekordi
Priporoča
  • naslovnica junij
  • Prenosna klimatska naprava
  • Balkonsko pohištvo
  • Žar na oglje
  • Ventilator
  • Sup
  • Robotska kosilnica
  • Plinski žar
  • Montažni bazen
  • Masažni bazen
  • Lounge pohištvo Deia
  • Inverterska klimatska naprava
KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Emil Gyöfi
12. 06. 2026 11.16
Mi v EU bomo rešili svet z pritrjeni mi zamaški in odstranitvijo mini embalaža za vsakdanjo uporabo. To da Milijarder eden sam napravi več CO2 in smeti, dreka in ostalo v 1 letu kot cela EU z mini embalažo, da o nepotrebnih vojnah ne govorim in vojaških potrebah v mirnem času v 1 dnevu,itd.. Ta Svet, to človeštvo mora izginiti, in tudi bo ker bo samega sebe uničil z POHLEPOM. 😔😔😡😡
Odgovori
0 0
galeon
12. 06. 2026 11.31
CO2 sploh ni noben problem. Problem je le v glavah.
Odgovori
0 0
Amor Fati
12. 06. 2026 11.00
Prihaja dan razkritja.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pred leti je osvojil Slovenke, zdaj ga je osrečil prihod sina
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Prednosti nošenja rabljenih oblačil za otroke
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Mir, plaže in narava: zato je Vrgada odlična za družinski oddih
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
Shakira jih je opazila na spletu, zdaj gredo na največji športni dogodek na svetu
zadovoljna
Portal
Tako je Marinela videti po operaciji prsi
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Poletne obleke, ki bodo zaznamovale letošnje poletje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Nora rešitev za vse, ki imate majhno stanovanje
Z lepo Kajo se je razveselil prvega otroka
Z lepo Kajo se je razveselil prvega otroka
vizita
Portal
Največji sovražnik vitke postave v 50. letih
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Mož jo je zapustil potem, ko se je odločila za mastektomijo
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Stalna utrujenost ni normalna: 5 bolezni, ki se lahko skrivajo v ozadju
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
Niste samo napihnjeni': to so signali, da vam hrana morda ne ustreza
cekin
Portal
Slovenci naredijo to napako takoj po varčevanju – zato ne pridejo nikamor
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Več kot 18.000 evrov za kvadratni meter: cene v teh mestih ušle nadzoru (in še rastejo)
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Milenijci so verjeli, da bodo tako obogateli. A so se ušteli
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
Konec junija upokojence čaka dodatno izplačilo
moskisvet
Portal
Vstopila v svet svingerstva – že prvi večer ju je čakalo nekaj povsem nepričakovanega
Prijatelja življenje ločilo za desetletja
Prijatelja življenje ločilo za desetletja
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Facebook ve več o vas, kot si mislite
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
Največja napaka pri parkiranju med nevihto: lahko uniči vaš avto
dominvrt
Portal
Ste opazili deformirane liste na ribezu? To je najverjetnejši krivec
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
Pozabite na plesen: trije triki za vedno čist pralni stroj
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
'Začeli so nas ignorirati': Luka iskreno o slabi izkušnji z montažno hišo
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
Nevidni uničevalci vrta: tako prepoznate strune, preden vam pojedo pridelek
okusno
Portal
Kaj kuhati v nedeljo? 5 jedi, ki jih radi kuhamo junija
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5 ključnih napak pri domači pici, zaradi katerih ni 'kot v Italiji'
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
5-minutni zajtrk, ki je osvojil splet
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
Zakaj je meso z žara pogosto suho? To je napaka, ki jo dela večina ljudi
voyo
Portal
NeRealno
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Sanjski moški Avstralija
Sanjski moški Avstralija
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
Zaznamovane: Resnica o kultu NXIVM
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1758