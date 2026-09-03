El Nino se krepi: napovedi kažejo na ekstremne vremenske razmere

"El Nino se pred našimi očmi še dodatno krepi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v izjavi dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Znanost ne dopušča prostora za dvom: planet se je znašel v neznanih vodah in te vode se segrevajo," je dodal.

WMO na podlagi trenutnih podatkov ocenjuje, da obstaja izjemno velika možnost, da bo El Nino vztrajal do februarja 2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Meteorološka organizacija svoje napovedi o El Ninu, ki se naravno pojavi vsaki dve do sedem let, utemeljuje na izračunih več vremenskih služb po vsem svetu. Čeprav podnebne spremembe lahko okrepijo njegove učinke, pa ga ne povzročajo, poroča dpa.