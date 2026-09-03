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El Nino se krepi: napovedi kažejo na ekstremne vremenske razmere

Ženeva, 03. 09. 2026 10.27 pred 19 minutami 2 min branja 0

Avtor:
STA L.M.
Letošnji El Nino

V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremno vročino, sušo in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Nino, je opozorila Svetovna meteorološka organizacija (WMO). Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke.

"El Nino se pred našimi očmi še dodatno krepi," je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa v izjavi dejal generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. "Znanost ne dopušča prostora za dvom: planet se je znašel v neznanih vodah in te vode se segrevajo," je dodal.

WMO na podlagi trenutnih podatkov ocenjuje, da obstaja izjemno velika možnost, da bo El Nino vztrajal do februarja 2027, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Meteorološka organizacija svoje napovedi o El Ninu, ki se naravno pojavi vsaki dve do sedem let, utemeljuje na izračunih več vremenskih služb po vsem svetu. Čeprav podnebne spremembe lahko okrepijo njegove učinke, pa ga ne povzročajo, poroča dpa.

Globalno segrevanje
Globalno segrevanje
FOTO: Shutterstock

WMO sicer ne uporablja izraza super El Nino, ki so ga sprejeli nekateri podnebni strokovnjaki, temveč govori o zelo močni intenzivnosti pojava.

El Nino se začne s segrevanjem temperature morske gladine v osrednjem in vzhodnem ekvatorialnem Pacifiku. Po podatkih WMO so tamkajšnje temperature že med 2,2 in 2,6 stopinje Celzija višje od dolgoletnega povprečja. Julija in v začetku avgusta pa so bile ponekod pod gladino oceana temperature že več kot osem stopinj nad povprečjem.

Vroč in vlažen zrak se nato v regiji dvigne, kar v naslednjih mesecih vpliva na globalne vzorce vetra, zračnega tlaka in padavin. To pogosto s seboj prinese sušne razmere v Avstraliji, Indoneziji in na jugu Afrike, medtem ko zahodno obalo Južne Amerike, vzhodno Afriko in južni del ZDA pogosto prizadenejo močne padavine, dodaja dpa.

El Nino podnebne spremembe vreme WMO globalno segrevanje

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