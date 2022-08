Samovozeči BMW v Nemčiji zapeljal v nasproti vozeč promet, ena oseba umrla

Tiskovni predstavnik policije v mestu Reutlingen Michael Schaal na jugozahodu države je povedal, da je električni BMW iX s petimi potniki, med katerimi je bil tudi majhen otrok, v ovinku na cesti zapeljal s svojega voznega pasu, kar je v ponedeljek popoldne sprožilo vrsto trkov, v katere so bila vključena štiri vozila.

Potem ko je BMW trčil v nasproti vozeči citroen, se je čelno zaletel v kombi mercedes-benz, pri čemer je umrl 33-letni potnik v tem vozilu, poroča AP.

70-letna voznica citroena je izgubila nadzor nad vozilom in trčila v drugo vozilo, v katerem sta bili dve osebi, ga potisnila s ceste, zaradi česar je začelo goreti.

Schaal je povedal, da so se na dogodek odzvali štirje reševalni helikopterji in več deset gasilcev, poškodovani pa so bili prepeljani v več bolnišnic v regiji. Med njimi so bili 43-letni voznik BMW-ja, trije odrasli, stari 31, 42 in 47 let, ter 18-mesečni otrok, ki so bili vsi v testnem vozilu.

'Vozilo v nesreči je bilo avtonomno električno testno vozilo'

Schaal je ob tem dejal, da policija še ni imela priložnosti zaslišati udeležence nesreče.

"Vozilo v nesreči je bilo avtonomno električno testno vozilo," je policija navedla v izjavi. "Ali ga je 43-letni voznik upravljal ali ne, je predmet preiskave."

Pri podjetju BMW so potrdili, da je bilo eno od njihovih testnih vozil vpleteno v trčenje v bližini Reutlingena, vendar so zanikali, da je bilo vozilo popolnoma avtonomno.

"Vozilo ima sistem za pomoč pri vožnji 2. stopnje, ki je danes že vgrajen v serijska vozila in ki lahko na zahtevo podpira voznika," so sporočili iz podjetja. "Pri vozilih 2. stopnje voznik vedno ohrani nadzor."

Dodali so, da je moralo biti vozilo zaradi varstva podatkov označeno kot testno vozilo, saj je snemalo posnetke. "Trenutno preiskujemo natančne okoliščine nesreče," so še povedali. "Seveda smo v tesnem stiku z oblastmi."