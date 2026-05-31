Tujina

Električni Ferrari 'užalil' in razjaril Italijane: 'Enzo se obrača v grobu'

Rim , 31. 05. 2026 10.30 pred 1 uro 2 min branja 47

Avtor:
A.K.
Papež in Ferrari Luce

Ferrari se je želel z električnim modelom Luce kosati s kitajskimi električnimi vozili, a se ni izšlo, kot so si zamislili v podjetju. Prvi električni Ferrari je bil deležen ostrih kritik, zdi se, da je nov model dregnil v italijanski ponos. Kritike ne letijo le na spletu, oglasili so se tudi italijanski politiki.

Ferrari je predstavil prvi električni avtomobil. In v Italiji je završalo. Pa ne od navdušenja. Spletni komentatorji so udarili po novem modelu luksuznega vozila. "Gnusoba", je zapisal eden od komentatorjev. "Enzo Ferrari bo vstal iz groba in ponovno prevzel nadzor nad podjetjem", je zapisal drug. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so primerjali avtomobil z veliko cenejšim Nissanom Leafom in kitajskimi električnimi vozili.

 Drugi so objavili predelave dizajna Luceja, ki jih je ustvarila umetna inteligenca in mu dale bolj športen videz.

 "Narejene so bile v 10 sekundah in še vedno so videti bolje od tistega, kar je Ferrari ustvaril," je dejal zbiratelj Ferrarijev Shaun Baker, ki je imel v lasti več kot 50 avtomobilov tega podjetja.

Novi Ferrari Luce, zamisel oblikovalca iPhonov Jonyja Ivea, ni podoben ničemur, kar je italijanski proizvajalec avtomobilov kdaj ustvaril, prav tako pa plaz negativnih reakcij, ki sledijo pompozni predstavitvi. Nanjo sta bila povabljena celo italijanski predsednik Sergio Mattarella in papež Leon. Toda internetni kritiki, vlagatelji in celo politiki so Luce, kar v italijanščini pomeni luč, močno kritizirali, poroča BBC.

Italijanski predsednik in Ferrari Luce
FOTO: Profimedia

Delnice podjetja so dan po predstavitvi padle za osem odstotkov, saj se je množica memov na družbenih omrežjih posmehovala avtomobilu, vrednemu 640.000 dolarjev (548.000 evrov), ki je tudi njihov prvi petsedežnik.

To se dogaja v času, ko se svetovna avtomobilska industrija sooča s številnimi velikimi izzivi, vključno z ostro konkurenco kitajskih proizvajalcev avtomobilov. Predstavitev Ferrarijevega električnega vozila pomeni velik premik za znamko, ki temelji na elegantnih bencinskih superšportnih avtomobilih, znanih po svojih rohnečih motorjih.

Podjetje se je leta upiralo prehodu na električni pogon, čeprav je velik del avtomobilske industrije prehajal na ta način. Luce je tako hiter kot mnogi superšportni avtomobili: od 0 do 96 km/h pospeši v približno 2,5 sekunde, najvišja hitrost pa doseže več kot 300 km/h. Največ kritik je bil deležen njegov videz.

Električni Ferrari Luce
FOTO: Profimedia

Nekdanji predsednik Ferrarija Luca Cordero di Montezemolo je dejal, da Luce pomeni tveganje za legendo in da bi moralo podjetje z avtomobila odstraniti njegov ikonični znak.

Avstralski prodajalec in zbiratelj luksuznih avtomobilov Shaun Baker je za BBC ocenil, da je Luce poraženec. "Ferrari je bila znamka, ki si jo je želel imeti. Toda z Lucejem so škodovali svoji podobi," je dejal.

"To naj bi bila inovacija? Zanima me, kaj bi rekel Enzo Ferrari," je nov model komentiral italijanski podpredsednik vlade in minister za promet Matteo Salvini.

KOMENTARJI47

Robin Hood 666
31. 05. 2026 12.07
Trabant🤭
Odgovori
0 0
NeXadileC
31. 05. 2026 12.04
Električnemu Ferrariju lahko rečejo športni avto le tisti, ki Kremenčokovem prevozilu rečejo, avto.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
31. 05. 2026 12.01
Električni so v podsmeh zdravemu razumu, električni Ferrari je sprdačina, a cena je podpus nekompetentnih pohlepnežev.
Odgovori
+1
1 0
Masturbator
31. 05. 2026 11.54
Ko ubogi slovencek komentira avtomiobilie ko sam ni zmozen niti mopeda....je ensotavno SMESNO! :)))))
Odgovori
+2
3 1
Mean Cat
31. 05. 2026 11.54
Tudi slaba reklama je dobra reklama........in mediji pomagate pri temu
Odgovori
+1
1 0
Watcherman
31. 05. 2026 11.50
Ta Ferrari je vseeno vrhunski po zmogljivosti tisti,ki bi se samo bahali z videzom pa pojma nimajo.Lp
Odgovori
-2
1 3
Kameleon Kiddo
31. 05. 2026 11.46
Spet en članek dizl avtomobilskega lobuja. Pa kaj nimamo že dovolj gužva na ac zaradi teh pajacev?
Odgovori
-3
0 3
dannyer
31. 05. 2026 11.42
propadlo bo kot so do sedaj vsi ti. država sploh nebi smela financirati z davkoplačevlaskim denar to eko ekstremno ideologijo katera ni konkurenčna. tukaj bi tudi slovenija privarčevala ter znižala obremenitve avtomobilom tako ,da se jih lahko mladi privoščijo.
Odgovori
+3
3 0
Deep1
31. 05. 2026 11.39
Zaradi tega ne bo 🍞 nič cenejši! ✊😂
Odgovori
+2
2 0
jozefStefan
31. 05. 2026 11.37
To je podobno pici z ananasom. Je na meniju kupi pa nihče.
Odgovori
+4
5 1
Mean Cat
31. 05. 2026 11.57
Jst jo.....
Odgovori
-1
1 2
FIRBCA
31. 05. 2026 11.30
poglej koliko ferarijev proda v Italiji. Tudi takrat so tulili ko so sli iz konja na traktor tako pac je. Naredili so napako da to niso ze zaceli pred 10 leti normalno da danes ne mores vec konkurirat kitajski tako zal je. Nic jokat Italjani pazite da vas kitajska se pri biciklih ne prehiti.
Odgovori
-6
1 7
1236
31. 05. 2026 11.28
konec je znjimi ferrari. PRODAJA SE BOUSTAVILA ZARADI URSULE HAHAHHA
Odgovori
+4
5 1
Dadi Dadek
31. 05. 2026 11.25
Njih marsikaj jezi. Jezi jih tudi ketchup na pizzi in pa polomljeni špageti, to da ne igraj kaj dosti v ligi prvakov, da koper ni njihov , da so najboljši pizzo peki iz drugih držav in ne italije in dalo bi se še kar naštevati. lol
Odgovori
-7
2 9
jablan
31. 05. 2026 11.24
Res je elek ferari -barbika
Odgovori
+9
9 0
Yon Dan
31. 05. 2026 11.23
Tesla je 1910 naredil električni avto. Na elektriko, brez baterije, iz zraka je črpal prosto energijo. Seveda so to zatrli, kot tudi vso tehnologijo za prosto energijo, ker bi bila zastonj. Zato je večina največjih patentov zatrtih. JFK jih je hotel prostiti za človeštvo, da niso samo za največjo elito. So ga odstranili. Sedaj Trump nadaljuje njegovo delo... In kmalu bo večina tehnologij postalo iz kamene dobe, ko pridejo res napredne, nepredstavljive.
Odgovori
-4
5 9
Na pol ovca
31. 05. 2026 11.19
Ko se odrečeš uslugam Pininfarine in najameš za dizajnerja bivšega dizajnerja telefonov je to pač rezultat. Stelantis rastura.
Odgovori
+10
11 1
Banion
31. 05. 2026 11.13
čar ferarija je zvok njegovega motorja.
Odgovori
+11
12 1
Stojadina-sportiva
31. 05. 2026 11.22
Tako je, ročno sestavljen...in to eni ne zastopijo, to niso avti namenjeni za dnevo špecarijo, na AC za tovornjaki porabo lovit...
Odgovori
+7
7 0
tornadotex
31. 05. 2026 11.12
Izgleda res strupeno grd...Večina navadnih kitajcev je lepših . Povsem so udarili mimo...Direktor dizajna naj se zakoplje...
Odgovori
+13
14 1
Yon Dan
31. 05. 2026 11.12
Za papeža, ki blefira na pol svetnika, v resnici je pa satanist, kot tudi cel Vatikan časti Satana, je še stari Yugo predober.
Odgovori
-3
8 11
Buča hokaido
31. 05. 2026 11.14
Yugo je bil takrat legenda. Še danes bi že vozili z njim, saj po cestah, kjer je taka gneča, ne rabiš avta, ki gre 300 na uro.
Odgovori
+6
9 3
tech
31. 05. 2026 11.10
S tako mentaliteto ne bi nikoli prešli iz kočije na avtomobile. Če tehnologija napreduje in se spreminja, ni nič narobe.
Odgovori
-7
7 14
Colgate
31. 05. 2026 11.12
@tech LOL, govora je o designu, ne o tehnologiji...
Odgovori
+10
12 2
jablan
31. 05. 2026 11.25
Res je samo ta tehnologija gre nazaj ne naprej
Odgovori
+2
4 2
