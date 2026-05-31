Električni Ferrari 'užalil' in razjaril Italijane: 'Enzo se obrača v grobu'

Ferrari je predstavil prvi električni avtomobil. In v Italiji je završalo. Pa ne od navdušenja. Spletni komentatorji so udarili po novem modelu luksuznega vozila. "Gnusoba", je zapisal eden od komentatorjev. "Enzo Ferrari bo vstal iz groba in ponovno prevzel nadzor nad podjetjem", je zapisal drug. Nekateri uporabniki družbenih omrežij so primerjali avtomobil z veliko cenejšim Nissanom Leafom in kitajskimi električnimi vozili.

Drugi so objavili predelave dizajna Luceja, ki jih je ustvarila umetna inteligenca in mu dale bolj športen videz.

"Narejene so bile v 10 sekundah in še vedno so videti bolje od tistega, kar je Ferrari ustvaril," je dejal zbiratelj Ferrarijev Shaun Baker, ki je imel v lasti več kot 50 avtomobilov tega podjetja.

Novi Ferrari Luce, zamisel oblikovalca iPhonov Jonyja Ivea, ni podoben ničemur, kar je italijanski proizvajalec avtomobilov kdaj ustvaril, prav tako pa plaz negativnih reakcij, ki sledijo pompozni predstavitvi. Nanjo sta bila povabljena celo italijanski predsednik Sergio Mattarella in papež Leon. Toda internetni kritiki, vlagatelji in celo politiki so Luce, kar v italijanščini pomeni luč, močno kritizirali, poroča BBC.

Delnice podjetja so dan po predstavitvi padle za osem odstotkov, saj se je množica memov na družbenih omrežjih posmehovala avtomobilu, vrednemu 640.000 dolarjev (548.000 evrov), ki je tudi njihov prvi petsedežnik.

To se dogaja v času, ko se svetovna avtomobilska industrija sooča s številnimi velikimi izzivi, vključno z ostro konkurenco kitajskih proizvajalcev avtomobilov. Predstavitev Ferrarijevega električnega vozila pomeni velik premik za znamko, ki temelji na elegantnih bencinskih superšportnih avtomobilih, znanih po svojih rohnečih motorjih. Podjetje se je leta upiralo prehodu na električni pogon, čeprav je velik del avtomobilske industrije prehajal na ta način. Luce je tako hiter kot mnogi superšportni avtomobili: od 0 do 96 km/h pospeši v približno 2,5 sekunde, najvišja hitrost pa doseže več kot 300 km/h. Največ kritik je bil deležen njegov videz.

