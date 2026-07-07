Električni mrk na Kubi: država že tretjič letos obstala v temi

Kubanski omrežni operater (UNE) je sporočil, da je po vsej državi prišlo do obsežnega izpada električne energije, poroča Al Jazeera. Minister za energijo in rudarstvo Vicente de la O Levy je dejal, da so takoj sprožili postopke za ponovno vzpostavitev oskrbe in zagotovili delovanje ključnih storitev.

Električno energijo so prednostno usmerili v bolnišnice, centre za proizvodnjo hrane in druge nujne objekte, vendar je bilo v popoldanskih urah z elektriko pokritih le približno odstotek potreb kubanske prestolnice Havana.

Energetske razmere na otoku so se letos še poslabšale. Kuba se je že prej soočala s pomanjkanjem goriva, nato pa je ameriški predsednik Donald Trump januarja prekinil dobavo venezuelske nafte in zagrozil s carinami državam, ki bi Kubi dobavljale nafto. Po navedbah oblasti je ameriška blokada od začetka leta dovolila prihod le enega ruskega tankerja z nafto.