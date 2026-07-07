Električni mrk na Kubi: država že tretjič letos obstala v temi

Kubanski omrežni operater (UNE) je sporočil, da je po vsej državi prišlo do obsežnega izpada električne energije, poroča Al Jazeera. Minister za energijo in rudarstvo Vicente de la O Levy je dejal, da so takoj sprožili postopke za ponovno vzpostavitev oskrbe in zagotovili delovanje ključnih storitev.
Električno energijo so prednostno usmerili v bolnišnice, centre za proizvodnjo hrane in druge nujne objekte, vendar je bilo v popoldanskih urah z elektriko pokritih le približno odstotek potreb kubanske prestolnice Havana.
Energetske razmere na otoku so se letos še poslabšale. Kuba se je že prej soočala s pomanjkanjem goriva, nato pa je ameriški predsednik Donald Trump januarja prekinil dobavo venezuelske nafte in zagrozil s carinami državam, ki bi Kubi dobavljale nafto. Po navedbah oblasti je ameriška blokada od začetka leta dovolila prihod le enega ruskega tankerja z nafto.
Kubanski predsednik Miguel Díaz-Canel je ZDA obtožil, da skušajo z omejevanjem dobave goriva spodbuditi družbene nemire. Zapisal je, da je delo elektroenergetskih delavcev sredi, kot je dejal, "genocidne energetske blokade" junaško.
To je že osmi večji električni mrk na Kubi od konca leta 2024. Zaradi pomanjkanja goriva oblasti po državi uvajajo dolgotrajne načrtovane izpade elektrike. V nekaterih delih Havane prebivalci brez elektrike ostajajo tudi več kot 30 ur zapored, na podeželju pa ponekod celo več kot 70 ur, navaja Al Jazeera.
"Živeti v takšnih razmerah je pravo mučenje," je za AFP povedala 51-letna prebivalka Havane. Dodala je, da imajo v njeni soseski elektriko običajno le tri do štiri ure na dan, ob popolnem mrku pa je najhuje to, da nihče ne ve, kdaj se bo oskrba znova vzpostavila.
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