Električno vozilo padlo s tretjega nadstropja, umrla voznik in sopotnik

Incident se je zgodil v sredo popoldne po lokalnem času. Iz podjetja Nio so sporočili, da dogodek že preiskujejo v sodelovanju s kitajskimi oblastmi.

"Na podlagi analize na samem kraju dogodka, lahko potrdimo, da je šlo za nesrečo, ki pa je ni povzročilo vozilo," so zapisali. Družinam umrlih so izrekli sožalje in jim obljubili finančno pomoč.