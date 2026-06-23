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Elektrika – tiha žrtev ekstremne vročine: kje so najbolj ogroženi?

Ljubljana, 23. 06. 2026 10.50 pred 46 minutami 3 min branja 13

Avtor:
M.P.
Električna energija

Vse več evropskih držav sproža opozorila in sprejema ukrepe zaradi ekstremnih temperatur, ki so zajele staro celino. Zaradi vročine pa ni ogroženo zgolj zdravje ljudi in hišnih ljubljenčkov. Na preizkušnji je tudi evropsko energetsko omrežje. Vročinski val bi lahko namreč povzročil izpade električne energije. Katere države so najbolj ogrožene?

V Sredozemlju bi lahko temperature ta teden dosegle 43 stopinj Celzija, rekordna vročina pa bi lahko zajela tudi večji del zahodne Evrope. Francija je v več kot polovici svojih 96 departmajev že razglasila rdeči alarm zaradi vročine, posledica katere je že 18 smrtnih žrtev.

Podobna opozorila pred visokimi temperaturami je izdal tudi britanski meteorološki urad, ki napoveduje, da bi se lahko te na jugu Anglije povzpele tudi do 38 stopinj Celzija. Nevarnost pa ob tem predstavljajo tudi tropske noči, ko se temperatura ne spusti pod 20 stopinj Celzija.

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Zaradi visokih temperatur več ukrepov sprejemajo tudi v Nemčiji, Švici, Španiji in na Portugalskem, kjer pričakujejo visoke temperature, zaradi katerih že ustavljajo vsakdanje življenje. Po Evropi je vrata zaprlo na stotine šol, v nekaterih mestih, kot sta Pariz in Bruselj, so zmanjšali tudi železniški promet, s čimer želijo zmanjšati tveganja za okvare. Na pariškem festivalu Fête de la Musique pa je vlada gostom prepovedala pitje alkohola na javnih površinah, da bi na ta način zmanjšala možnost dehidracije.

A Euronews opozarja, da obstaja še ena nevarnost, na katero pa so v vročini številni pozabili – elektrika.

Začarani krog: vročina-elektrika-toplogredni plini-vročina-elektrika ...

Med vročinskimi valovi namreč Evropa zaradi povečanega povpraševanja po hlajenju pogosto doživi porast porabe električne energije. Gre za povečano uporabo klimatskih naprav in ventilatorjev. Leta 2022 je hlajenje prostorov predstavljalo približno sedem odstotkov vse svetovne električne porabe.

Hlajenje prostora
Hlajenje prostora
FOTO: Shutterstock

"Svet se kuha v ekstremni vročini, kar povečuje povpraševanje po hlajenju," je že leta 2023 opozorila Mednarodna agencija za energijo (IEA) ter izpostavila prav povečano povpraševanje po klimatskih napravah, ki povzročajo porast v porabi električne energije. "To lahko povzroči začarani krog povečanih emisij toplogrednih plinov, zaradi česar je svet le še bolj vroč," so opozorili.

Po podatkih energetskega think-tanka Ember je rekordna proizvodnja sončne energije v EU lani pripomogla k ohranjanju stabilnosti oskrbe z električno energijo sredi porasta povpraševanja.

Spletna stran za primerjavo cen Compare the Market je v 85 državah, ki predstavljajo približno 90 odstotkov svetovne porabe električne energije, izvedla analizo, da bi razumela, kako se povpraševanje po električni energiji spreminja v mesecih z ekstremnimi temperaturami.

Študija je pokazala, da prvo mesto po porabi električne energije v obdobjih ekstremne vročine zaseda Grčija. Tam se je namreč povpraševanje v teh obdobjih povečalo za kar 38,62 odstotka oz. za dodatnih 143,08 kWh na osebo.

Črna gora je na drugem mestu, kjer se je povpraševanje povečalo za 22,49 odstotka, sledijo ji Turčija (21,91 odstotka), Hrvaška (17,76 odstotka), Italija (14,22 odstotka) in Španija (8,86 odstotka).

Neslavno mesto za Slovenijo

Ko skupno povpraševanje po električni energiji preseže razpoložljivo proizvodno zmogljivost ali fizične omejitve električnega omrežja, lahko to povzroči izpad električnega omrežja. Compare the Market je analiziral tudi povprečno trajanje in ocenjene stroške gospodinjstev zaradi izpadov električne energije v izbranih državah.

Med analiziranimi evropskimi državami je Madžarska zabeležila najdaljše povprečno trajanje izpada v času ekstremne vročine, in sicer 2,92 ure na leto, sledili sta ji Slovenija z 2,16 ure in Grčija z 1,63 ure.

Električna energija
Električna energija
FOTO: Shutterstock

"Čeprav je povprečno trajanje izpada električne energije v času vročine v Italiji krajše kot v Grčiji, pa zaradi velikega števila gospodinjstev beleži najvišje skupne ocenjene letne stroške gospodinjstev med izpostavljenimi evropskimi državami," navaja študija, ki ugotavlja, da naj bi izpadi električne energije v Italiji gospodinjstva stali približno 154,7 milijona evrov na leto. Temu rezultatu tesno sledi Poljska s 152,1 milijona evrov.

Te številke izhajajo iz standardne predpostavke o "vrednosti izgubljene obremenitve", ki se uporablja v energetski ekonomiji za oceno stroškov brez električne energije (na primer kvarjenje hrane, izguba ogrevanja/hlajenja, motnje v internetni povezavi in druge nevšečnosti).

električna energija vročina klima vročinski val

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KOMENTARJI13

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Patriot79
23. 06. 2026 11.53
In potem bi radi ukinili vsa vozila z motorji na notranje zgorevanje - nadomistili bi jih z električnimi? A ta elektrika za el avte pa ne segreva ozračja??? Butale pa to... ko bi vsaj zmeraj isto pisali oz lagali...
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0 0
Jak Tobim
23. 06. 2026 11.52
doma grejem in hladim s toplotno črpalko. razmerje porabe elektrike je nekje 7x več elektrike za gretje, kot za hlajenje. v drobni tisk pa, da čisto vso elektriko, ki gre za hlajenje proizvedejo sončnice na strhi, krmiljenje je že več kot desetletje tako, da se proizvedena energija prvo porabi doma in gre višek v omrežje. hlajenje nikoli ne porabi več kot tretjine elektrike, ki jo v danem trenutku proivajajo sončnice (če upoštevam njihovo 75 % zmogljivost). drugače pa vročina in sodobna tehnologija res ne gresta skupaj.
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0 0
mario7
23. 06. 2026 11.51
Klime naj bi bile problem. Polnjenje e-avtov ne.🤣
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+1
1 0
omega _v6
23. 06. 2026 11.49
Ko tako berem članek se vprašujem zakaj nekateri kritizirate sončne elektrarne?? Nedolgo nazaj sem bral v medijih,da je poleti elektrika proizvedena z fotovoltajiko ničvredna,ker je je preveč !? Sedaj pišete,da bo kriza zaradi hladilnih naprav glejte zlomka imam močno 5 KW klimo in porabim dnevno 5 - 7 KW ostalo koristim svojo elektriko in ne samo jaz saj v omrežje pošljem 50 KW dnevno ravno v tem vročinskih valovih!!
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0 0
kakorkoliže
23. 06. 2026 11.41
Ob obilici elektrike iz sončnih elektrarn je problem porabe elektrike za hlajenje. Ne gre skupaj.
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+3
3 0
Oblastljudstvu
23. 06. 2026 11.41
Zelena energija :) #wakeupeurope
Odgovori
+3
3 0
komentarizkleti
23. 06. 2026 11.41
Povečana raba elektrike povzroča vročino. Hkrati bi želeli prehod na elektriko pri vozilih in ogrevanju hiš?
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+2
3 1
Patriot79
23. 06. 2026 11.51
Kot da bi poslušal zgodbo iz Butal😂😂
Odgovori
0 0
kakorkoliže
23. 06. 2026 11.36
Povejte še kakšno količino elektrike požrejo podatkovni centri krripto in AI.
Odgovori
+6
6 0
Arlo
23. 06. 2026 11.19
Posebej ko so vsi doma ob svetovnem prvenstvu in klime žgejo sto na uro.
Odgovori
+5
6 1
jedupančpil
23. 06. 2026 11.18
mekekeeeeee :)
Odgovori
+2
2 0
I am lost.
23. 06. 2026 11.18
Še ventilator je problem hahaha, potem pa bi radi da bi vsi vozili na elektriko... Preveč je ljudi..
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+9
11 2
Rde?a pesa in hren
23. 06. 2026 11.17
Ja ni kaj, jasno je, da je sodni dan za Homo Sapiensa tu. Z ali brez njega, z ali brez njegove pomoči. Sodni dan je tu. S svojo pojavo in grabežljivostjo samo pospešuje svoj propad. Ko potonemo, potonemo VSI, bogati, revni, južni, severni. Vsi.
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+7
7 0
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