Elijev ogenj nad Florido

Na spletni strani letalskega oporišča MacDill so zapisali, da so "piloti 50. eskadrilja za polnjenje goriva v zraku (ARS) posnel ogenj svetega Elija, vremenski pojav, pri katerem se v atmosferskem električnem polju ustvari svetleča plazma" .

Svetleča plazma nastane zaradi koronske razelektritve - ionizacije zraka v okolici ostrih konic, kar je opazno kot močno svetlo modro ali vijolično žarenje.

V nekaterih primerih se pojavi v obliki ognja na visokih ostrih konicah struktur ali drugih objektov, kot so strelovod, jambori, dimniki, letalska krila, v času nevihte, ko je napetost med oblakom in kopmnom velika. Svetlobni pojav včasih spremlja tudi sikanje ali brnenje.

Kot smo poročali, je orkan Idalia danes zajel zvezno državo Florida in se pomika proti Georgii in Južni Karolini. Za seboj pušča opustošenje, izpade električne energije in poplave.