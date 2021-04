Najbogatejši bi morali za boj s podnebnimi spremembami korenito spremeniti življenjski slog

Najbogatejši bodo morali korenito spremeniti svoj življenjski stil, če se želimo uspešno spopasti s podnebnimi spremembami, ugotavlja poročilo cambriške komisije za trajnostni razvoj in spreminjanje vedenja. 'Elita onesnaževalcev' oz. najbogatejših pet odstotkov je k rasti emisij v 25 letih prispevala kar 37 odstotkov.

Boj s podnebnimi spremembami odvisen od najbogatejših Zemljanov Po poročanju OZN odstotek najbogatejših na svetu proizvede kar dvakrat več skupnih emisij ogljika kot najrevnejših 50 odstotkov. Najbogatejših pet odstotkov oz. tako imenovana 'elita onesnaževalcev' je k rasti emisij med letoma 1990 in 2015 prispevala kar 37 odstotkov, poroča BBC. Skupina 31 posameznikov cambriške komisije za trajnostni razvoj preučuje vedenje ljudi v povezavi z okoljem. Njihova naloga je bila odkriti učinkovitejši način za spopadanje z emisijami ogljika. Kritiki sicer pravijo, da bi bilo to najlažje dosegljivo s tehnološkimi izboljšavami in ne z ukrepi, ki bi se med ljudmi izkazali za nepriljubljene.

icon-expand Odstotek najbogatejših na svetu proizvede kar dvakrat več skupnih emisij ogljika kot najrevnejših 50 odstotkov. FOTO: Shutterstock

Glavni avtor poročila profesor Peter Newell se je sicer strinjal tudi s tehnološkimi izboljšavami. "Popolnoma podpiramo tehnološke izboljšave in učinkovitejše izdelke, vendar je jasno, da so potrebni bolj drastični ukrepi, saj emisije naraščajo," je ob tem opozoril ter dodal, da moramo ljudje zmanjšati prekomerno porabo. Najboljše mesto za začetek je po njegovem mnenju zmanjšanje prekomerne porabe med onesnaževalnimi elitami, ki prispevajo zelo velik delež k ogljikovim emisijam. "To so ljudje, ki največ letijo, vozijo največ avtomobilov in živijo v največjih domovih, v katerih si z lahkoto privoščijo ogrevanje, zato jih običajno ne skrbi, če so dobro izolirani ali ne,"pove Newell. A hkrati so prav oni tudi ljudje, ki bi si resnično lahko privoščili dobro izolacijo in sončne celice, če bi si to želeli, poudarja.

Profesor je mnenja, da bi si morali vsi prizadevati v boju proti podnebnim spremembam. To pomeni tudi to, da bi bogati postali manjši potrošniki in bili na ta način zgled revnejšim, pove. "Bogati ljudje, ki veliko letijo, morda mislijo, da lahko svoje emisije izravnajo s shemami zasaditve dreves ali projekti za zajemanje ogljika iz zraka, vendar pa ni dokazano, da bi te sheme odločilno vplivale na reševanje podnebnih sprememb,"je razložil. Za boj s podnebnimi spremembami predlagali številne ukrepe Sam Hall iz konservativne okoljske mreže je ob tem dejal, da je prav, da "poudarimo pomen pravičnosti pri zagotavljanju zmanjšanja emisij, politika pa bi lahko ljudem in podjetjem pomagala pri tem, da postanejo bolj 'zelena'". A spodbujanje čistih tehnologij bo verjetno učinkovitejše in bo prejelo večjo javno podporo, kot pa strožje kazni ali omejitve življenjskega sloga, še meni.

icon-expand Luksuzni avtomobili, bogati domovi ... Elita bi morala korenito spremeniti svoj življenjski slog. FOTO: Shutterstock

A profesor Newell je dejal, da so obstoječe politične strukture premožnim podjetjem in posameznikom omogočale lobiranje proti potrebnim spremembam v družbi, ki bi lahko ogrozile življenjski slog bogatih. Nedavno poročilo podnebne skupščine Združenega kraljestva je na primer predlagalo vrsto ukrepov, ki so bili usmerjeni v vedenja, ki vsebujejo visoko vsebnost ogljika. Tako so na primer predlagali odmik od proizvodnje mesa in mlečnih izdelkov, prepoved najbolj onesnažujočih športnih terencev in uvedbo dajatev za pogoste lete, a finančno ministrstvo poudarja, da bi zaradi tega morali zbirati in hraniti osebne podatke o vseh pogostih potnikih. To pa bi lahko sprožilo vprašanja glede obdelave podatkov, ravnanja z njimi in o zasebnosti potnikov.

Poročilo komisije ob tem pravi, da ciljev pariškega sporazuma o podnebnih spremembah ni mogoče doseči brez korenitih sprememb življenjskega sloga in sprememb v vedenju, zlasti med najbogatejšimi člani družbe. "Če želimo spremembe v družbi doseči s hitrostjo in obsegom, ki je potreben za doseganje dogovorjenih podnebnih ciljev, moramo zmanjšati ogljikov proračun in deliti bolj enako," poudarjajo.