Elizabeta II. v 70 letih vladanja postavila številne rekorde

Prejšnja rekorderka v britanski zgodovini po dolžini vladavine je bila Elizabetina prababica, kraljica Viktorija, ki je do leta 1901 vladala 63 let, sedem mesecev in dva dni. Le dva kralja na svetu sta doslej vladala dlje od Elizabete, in sicer francoski kralj Ludvik XIV., ki je vladal več kot 72 let (1643-1715), ter tajski kralj Bhumibol Adulyadej, ki je do svoje smrti leta 2016 zbral 70 let in štiri mesece vladanja.

Pri starosti 96 let je bila Elizabeta II. najstarejša monarhinja in voditeljica v sodobnem času na svetu. Od leta 1952 je obiskala več kot 100 držav, kar je še en rekord za britansko monarhijo, opravila pa je tudi več kot 150 obiskov držav Commonwealtha. Kanado je obiskala 22-krat, kar je več kot katerokoli drugo državo. V Evropi je največkrat obiskala Francijo, in sicer 13-krat. Kraljičino najdaljše potovanje v tujino je trajalo 168 dni, ko je od novembra 1953 do maja 1954 obiskala 13 držav.

Elizabeta, ki se je pri 21 zavezala, da bo vse svoje življenje služila Commonwealthu, je kot kraljica opravila okoli 21.000 obveznosti, dala kraljevo soglasje k približno 4000 zakonodajnim aktom in gostila 112 državnih obiskov tujih voditeljev držav. V Buckinghamski palači je bilo organiziranih več kot 180 vrtnih zabav, ki se jih je skupno udeležilo več kot 1,5 milijona ljudi.