Elizejske poljane kot 'izjemen vrt': prenova bo stala 250 milijonov evrov

S tem bi avenijo bolje približali njenemu imenu. Elizejske poljane so bile namreč v grški mitologiji nebeški kraj, prvotno pa so bila tam močvirja in vrtovi. Andre Le Nôtre, vrtnar kralja sonca Louisa XIV, je na lokaciji zasnoval široko promenado z dvojno vrsto brestov na obeh straneh, leta 1709 pa je avenija dobila ime Elizejske poljane. Do konca stoletja je postala priljubljeni kraj za sprehode in piknike.

Na aveniji so leta 1944 praznovali konec nacistične okupacije, v sodobnem času pa je priljubljeni kraj za praznovanje nogometnih zmag, čeprav je čar avenije nekoliko zbledel, Parižani pa se ji predvsem zaradi turistov izogibajo.

Danes slovi po dragih kavarnah, luksuznih trgovinah in dragih stanovanjih. Preden je epidemija covida-19 zaustavila mednarodni turizem, je arhitekt Philippe Chiambaretta, čigar podjetje je pripravilo načrte za prenovo, ocenil, da je od 100.000 pešcev, ki se sprehodijo po aveniji, 72 odstotkov turistov.

Osempasovnico, speljano po aveniji, v povprečju prevozi 3000 vozil dnevno in je bolj onesnažena od prometne krožne ceste okoli Pariza. Po mnenju arhitekta so Elizejske poljane postale kraj, ki povzema vse probleme, s katerimi se soočajo vsa velemesta. To so onesnaževanje, turizem in potrošništvo. Zato je potrebno avenijo povzem preoblikovati, da bo bolj zaželena in okolju prijazna.

Cilj je, da bi Elizejske poljane v novi podobi zaživele do leta 2030.