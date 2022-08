Elon Musk: Kupujem Manchester United

"In še – kupujem Manchester United. Prosim ," je sinoči tvitnil Elon Musk in tako znova poskrbel za razburjenje javnosti.

Kot je znano, ima Musk pestro preteklost objavljanja nekonvencionalnih tvitov, zato pri njem nikoli ni jasno, ali gre za šalo ali pa dejansko namerava to storiti.

Manchester United je eno najbolj znanih imen svetovnega nogometa, vendar je trenutno v krizi. Po dveh zaporednih porazih se v angleški prvi ligi nahaja na nezavidljivem zadnjem mestu. Poleg tega varovance Erika ten Haga, ki je postal sploh prvi trener Uniteda po več kot sto letih, ki je izgubil prvi dve tekmi na klopi tega kuba, v tretjem krogu čaka dvoboj z Liverpoolom. Jezni navijači zato trenutne lastnike kluba – ameriško družino Glazer – pozivajo, naj se umaknejo.

Nogometna ekipa s sedežem v severni Angliji ima na svojem uradnem Twitter profilu več kot 32 milijonov sledilcev in Muskov tvit je zgolj v treh urah na platformi zbral skoraj 320.000 všečkov.

Zanimivemu tvitu je sledilo še nadaljevanje: "Naj bom jasen, podpiram levo polovico republikanske stranke in desno polovico demokratske stranke!" Gre za besedno igro položaja nogometnih postav.

Nekateri uporabniki Muskov najnovejši tvit posmehljivo primerjajo z njegovim poskusom nakupa Twitterja, drugi pa so izrazili upanje, da morda vendarle ne gre za šalo. No, slednje je najbrž razočaral njegov naslednji tvit, v katerem je zapisal: "Stand up je moj postranski posel"