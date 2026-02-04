Naslovnica
Tujina
Tujina

Elon Musk obsodil racijo v pisarnah X kot političen napad

04. 02. 2026 12.40

Avtor:
STA L.M.
Elon Musk

Lastnik podjetja X, ameriški milijarder Elon Musk, je torkovo hišno preiskavo pisarn družbe v Parizu označil za političen napad. Pri družbenem omrežju X so v torek tudi zavrnili očitke o domnevno pristranskih algoritmih, zaradi katerih je francosko tožilstvo pred enim letom začelo preiskavo proti X.

"To je političen napad," je v odzivu na racijo v torek zapisal Elon Musk na družbenih omrežjih. V ločeni objavi na omrežju X je dodal, da bi se morale francoske oblasti namesto na X osredotočiti na pregon spolnih prestopnikov.

Podjetje X pa je sporočilo, da zanika vsakršno kršitev. Dodali so, da preiskava ogroža svobodo govora, X pa želi braniti svoje temeljne pravice in pravice uporabnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Francosko tožilstvo je v torek sporočilo, da hišno preiskavo v pisarnah X, v kateri naj bi preučili zlasti delovanje algoritmov družbenega omrežja, izvaja enota za kibernetski kriminal, vanjo pa je vključen tudi Europol. Po navedbah tožilstva je bila racija povezana s preiskavo, ki se je začela januarja lani.

V okviru te preiskave je tožilstvo Muska in nekdanjo izvršno direktorico X Lindo Yaccarino v torek povabilo na zaslišanje, ki bo 20. aprila.

FOTO: Profimedia

Preiskavo so uvedli po prijavi francoskega poslanca glede domnevno pristranskih algoritmov omrežja X. Odtlej so jo razširili na druga kazniva dejanja, med katerimi so sostorilstvo pri posedovanju otroške pornografije, sostorilstvo pri razširjanju, ponujanju ali omogočanju dostopa do otroške pornografije in globoki ponaredki s spolno vsebino, ustvarjeni z asistentom umetne inteligence Grok. Podjetju X očitajo tudi zanikanje holokavsta.

Iberski polotok zajela nevihta Leonardo, na jugu Španije zaprte šole

ZDA in Iran na robu nove eskalacije pred pogajanji

odlekiran
04. 02. 2026 13.56
X je edina platforma kjer še lahko imaš svoje mnenje. Pri nas smo v dobi inkvizicije.
proofreader
04. 02. 2026 13.41
Tudi Golobov režim se poslužuje podobnih lumparij. Policija za vikend obiskuje Vodeba, Požarju so cenzurirali in ukinili oddajo, intervju Pašek Šetinc za DELO je izginil.
Nenil
04. 02. 2026 13.28
Evropa skorumpirana do konca s strani leve agende. Nas ima kaj skrbeti, ti levičarji so vedno bolj podobni brkatemu
Puško v koruzo
04. 02. 2026 13.40
Nisi prebral članka ane? Gre se zato da v Evropi nočemo Amerških oligarhov, ki lahko preko družbenih omrežij delajo kar hočejo s tem da se vtikajo tudi v Evropsko zgodovino in jo zanikajo oziroma potvarjajo. Če pa ti v takšnem kaosu in svetu kjer vlada Trump in Musk uživaš, pa pojdi tja prosit za azil. Samo ne kliči nas,j ko te bodo brcnili v tazadnjo.
Buci in Bobo
04. 02. 2026 13.23
francozi se bojijo resnice, ki njim ne odgovarja, ki bi lahko prišla na plano.
bibaleze
zadovoljna
vizita
cekin
moskisvet
dominvrt
okusno
voyo
