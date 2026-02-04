Elon Musk obsodil racijo v pisarnah X kot političen napad

"To je političen napad," je v odzivu na racijo v torek zapisal Elon Musk na družbenih omrežjih. V ločeni objavi na omrežju X je dodal, da bi se morale francoske oblasti namesto na X osredotočiti na pregon spolnih prestopnikov.

Podjetje X pa je sporočilo, da zanika vsakršno kršitev. Dodali so, da preiskava ogroža svobodo govora, X pa želi braniti svoje temeljne pravice in pravice uporabnikov.