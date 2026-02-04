Elon Musk obsodil racijo v pisarnah X kot političen napad

"To je političen napad," je v odzivu na racijo v torek zapisal Elon Musk na družbenih omrežjih. V ločeni objavi na omrežju X je dodal, da bi se morale francoske oblasti namesto na X osredotočiti na pregon spolnih prestopnikov.
Podjetje X pa je sporočilo, da zanika vsakršno kršitev. Dodali so, da preiskava ogroža svobodo govora, X pa želi braniti svoje temeljne pravice in pravice uporabnikov.
Francosko tožilstvo je v torek sporočilo, da hišno preiskavo v pisarnah X, v kateri naj bi preučili zlasti delovanje algoritmov družbenega omrežja, izvaja enota za kibernetski kriminal, vanjo pa je vključen tudi Europol. Po navedbah tožilstva je bila racija povezana s preiskavo, ki se je začela januarja lani.
V okviru te preiskave je tožilstvo Muska in nekdanjo izvršno direktorico X Lindo Yaccarino v torek povabilo na zaslišanje, ki bo 20. aprila.
Preiskavo so uvedli po prijavi francoskega poslanca glede domnevno pristranskih algoritmov omrežja X. Odtlej so jo razširili na druga kazniva dejanja, med katerimi so sostorilstvo pri posedovanju otroške pornografije, sostorilstvo pri razširjanju, ponujanju ali omogočanju dostopa do otroške pornografije in globoki ponaredki s spolno vsebino, ustvarjeni z asistentom umetne inteligence Grok. Podjetju X očitajo tudi zanikanje holokavsta.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.