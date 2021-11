Elon Musk prodal za pet milijard dolarjev Teslinih delnic

Musk je ta teden prodal 4,5 milijona delnic, je razvidno iz podatkov, ki jih je v sredo objavil ameriški finančni regulator. A iz podatkov ni razvidno, ali je za to odločitev kriv nekonvencionalni virtualni referendum, ki ga je izvedel v soboto. V ponedeljek je prvi mož Tesle prodal za 1,1 milijarde dolarjev (okoli nekaj manj kot milijon evrov) delnic, a se je postopek te prodaje začel 14. septembra. V torek in sredo je bilo nato prodanih približno 3,6 milijona delnic vrednih približno štiri milijarde ameriških dolarjev (3,49 milijonov evrov).

Musk je namreč minuli konec tedna na družbenem omrežju Twitter objavil anketo, v kateri je sledilcem zastavil vprašanje, ali naj zaradi plačila davkov proda 10-odstotni delež v Tesli. Na anketo je sicer od sobote do nedelje odgovarjalo več milijonov uporabnikov Twitterja, od tega jih je 58 odstotkov na Muskovo vprašanje odgovorilo pritrdilno. Po objavi ankete je cena Teslinih delnic v ponedeljek padla.

Toda, da bi 50-letni Južnoafričan uspel prodati deset odstotkov svojega celotnega deleža v Tesli, bi moral prodati na milijone več delnic, kot jih je do zdaj prodal ta teden. Po podatkih ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo je bil Musk pred prodajo lastnik več kot 170 milijonov delnic Tesle, kar je približno 17-odstotni delež podjetja. Poizvedba prvega moža Tesle je sledila predlogu demokratov v ameriškem kongresu za višjo obdavčitev izjemno bogatih s ciljem obdavčitve delnic, ki so običajno obdavčene šele ob prodaji.