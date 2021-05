Elon Musk razkril, da ima Aspergerjev sindrom

Milijarder Elon Musk je med nastopom v ameriški zabavni oddaji razkril, da ima Aspergerjev sindrom. Osebe s to boleznijo svet okoli sebe vidijo drugače kot drugi. Pošalil se je tudi glede svojih objav na družbenih omrežjih, ki so že marsikoga užalile, in glede imena svojega sina: "Izgovori se: mačka, ki teče čez tipkovnico."

Elon Musk je gledalcem zabavne oddaje Saturday Night Live (SNL) dejal, da je prva oseba z Aspergerjevim sindromom, ki je vodila daljši televizijski program: "Nocoj pravzaprav pišem zgodovino. Sem prva oseba z Aspergerjevim sindromom, ki je vodila SNL." To je prvič, da je Musk spregovoril o svoji bolezni, poroča BBC. Ljudje z Aspergerjevim sindromom svet okoli sebe vidijo in razlagajo drugače kot drugi. "Navadno nimam veliko intonacije pri svojem govoru, a pravijo mi, da lahko to naredi zelo dobro komedijo," se je pošalil v uvodnem monologu. Elon Musk je vodil priljubljeno ameriško zabavno oddajo. FOTO: AP Pošalil pa se je tudi glede svoje uporabe družbenih omrežij. Musk, ki ima na spletu več milijonov sledilcev, je dejal, da se je v preteklosti že soočal s kritikami glede svojih objav. Včasih so te privedle celo do pravnih groženj. "Vem, da včasih rečem ali objavim nenavadne stvari, ampak tako delujejo moji možgani," je dejal. Vsem, ki so bili zaradi njegovih zapisov užaljeni, pa je želel sporočiti: "Izumil sem električne avtomobile, ljudi pa z raketami pošiljam na Mars. Ste resnično verjeli, da bom normalen moški s trezno glavo?" Milijarder se je dotaknil tudi nenavadnega imena svojega sina – s pevko Grimessta namreč lani napovedala rojstvo prvega otroka X Æ A-12 Musk. "Izgovori se: mačka, ki teče čez tipkovnico,"se je pošalil. Kasneje je izvršni direktor SpaceX govoril o kriptovaluti dogecoin. Valuto so leta 2013 ustvarili delavci programske opreme, v začetku letošnjega leta pa je njena vrednost, potem ko jo je Musk poimenoval "kriptovaluta ljudstva", poskočila za 50 odstotkov. Kasneje je kriptovaluto zavrgel z besedami, da gre le za nepomemben "vrvež", s čimer ji je vrednost znova padla. Lastnik podjetja Tesla je bil gostitelj zabavne oddaje – gre za zaželeno vlogo, ki jo je od ustanovitve SNL v sedemdesetih letih zasedla vrsta znanih osebnosti. Mednje spadajo tudi Adele,Chris Rock,Ringo Starr inWill Ferrell.