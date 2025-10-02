Svetli način
Tujina

Elon Musk skoraj postal prvi bilijonar na svetu

Washington, 02. 10. 2025 07.41 | Posodobljeno pred 18 minutami

STA
Ameriški tehnološki mogotec Elon Musk je bil v sredo na pol poti do tega, da bi postal prvi bilijonar na svetu - za kratek čas je namreč njegovo premoženje preseglo 500 milijard dolarjev. K temu je med drugim pripomogla ponovna rast vrednosti njegovih podjetij, potem ko so med njegovim političnim udejstvovanjem utrpela določen padec.

Elon Musk
Elon Musk FOTO: AP

Vrednost Muskovega premoženja je v sredo popoldne po newyorškem času za kratek čas presegla vrednost 500 milijard dolarjev (475 milijard evrov), preden je nato padla na 499,1 milijarde dolarjev (474,15 milijarde evrov.)

Na Forbesovem seznamu milijarderjev Musku sledi ustanovitelj velikana na področju računalniških storitev v oblaku Oracle Larry Ellison, čigar premoženje je ocenjeno na 350 milijard (332,5 milijarde evrov), na tretjem mestu pa je izvršni direktor podjetja Meta Mark Zuckerberg s približno 245 milijardami dolarjev (230,3 milijarde evrov).

Muskovo premoženje je v največji meri vezano na njegov več kot 12-odstotni delež v podjetju Tesla, katerega delnice so letos možno zrasle. V zadnjih mesecih naj bi temu botrovalo zadovoljstvo vlagateljev nad Muskovim vnovičnim osredotočenjem na njegova podjetja namesto na politiko.

V prvem delu leta je bil namreč Musk deležen kritik zaradi sodelovanja v uradu za vladno učinkovitost v vladi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kjer si je prizadeval za znižanje izdatkov in odpuščanje uslužbencev v javnem sektorju.

Poleg Tesle naj bi v zadnjih mesecih zrasla vrednost tudi nekaterih njegovih drugih podjetij, vključno z zagonskim podjetjem s področja umetne inteligence xAI in podjetjem SpaceX. Musk je tudi lastnik družbenega omrežja X.

Prav prek podjetja xAI Musk sedaj dela na novem podvigu - po vzoru Wikipedie razvija t. i. Grokipedio. Kot je napovedal v torek, bo ta v primerjavi z dolgo obstoječo spletno enciklopedijo, v kateri vnose ustvarjajo in urejajo prostovoljci, "močno izboljšana". V preteklosti je sicer pogosto kritiziral Wikipedio kot politično pristransko, češ da odraža leva stališča. Ime Grokipedia izhaja iz klepetalnega robota njegovega xAI, poimenovanega Grok.

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

ivan res grozni
02. 10. 2025 08.03
Od kod bilijonar, če je 500 milijard komaj polovica tega zneska. Poleg tega Musk s svojim SpaceX-om in izstrelitvami za NASO in privatne firme zasluži dvakrat več kot s Teslo?
JanezNovak13
02. 10. 2025 08.01
+1
"katerega delnice so letos možno zrasle." Možno, da je to res.
