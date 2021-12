Musk bo plačal 11 milijard dolarjev davkov. 'Sem največji plačnik v zgodovini'

Pandemija covida-19 je močno prizadela številne ljudi po svetu, veliko jih je ostalo brez služb, dohodki "navadnih" ljudi pa v najboljšem primeru stagnirajo. V ZDA je 3,3 milijona ljudi zdrsnilo v revščino, medtem pa so dobički nekaterih šinili v nebo. V ZDA se je pojavilo 100 novih milijarderjev. Svoje premoženje so denimo krepko povečali Jeff Bezos, Bill Gates, Larry Ellison, Larry Page in najbogatejši Zemljan, Elon Musk.