Elon Musk še bogatejši: kot prvi presegel mejo 400 milijard

Po izračunih Bloomberga se je premoženje Elona Muska po novembrskih predsedniških volitvah v ZDA povečalo za 77 odstotkov. Kot prvi v zgodovini je tako dosegel in presegel mejo 400 milijard dolarjev (381 milijard evrov).

Vzrok za ponovni skok na lestvici je nedavna zasebna prodaja delnic podjetja SpaceX, ki je vrednost družbe povečala na 350 milijard dolarjev (333 milijard evrov). Musk naj bi imel v lasti okoli 42 odstotkov te zasebne družbe.

Še naprej rastejo tudi delnice Tesle. V sredo so ob zaprtju borze dosegle rekordno visoko vrednost (424,77 dolarja oz. okoli 403 evre). Od ameriških volitev so delnice proizvajalca električnih vozil zrasle za približno 65 odstotkov, saj so vlagatelji prepričani, da bo Muskov vpliv na Trumpovo administracijo koristil podjetju.