'Elon Twitter': množična odpuščanja, spanje v pisarnah in izgubljanje sledilcev

The Washington Post medtem poroča, da namerava Muskova ekipa v prvem krogu odpuščanj Twitterjevo osebje zmanjšati za približno četrtino, pri čemer se časnik sklicuje na osebo, seznanjeno s pogovori, ki so prejšnji teden potekali na sedežu podjetja.

Vse, odkar je Musk prejšnji teden uradno kupil Twitter, namreč poteka razvrščanje delavcev glede na njihovo uspešnost. Vodje oddelkov so dobile zadolžitev, naj sestavijo seznam in izberejo, koga naj obdržijo v podjetju in koga lahko odpustijo. Ti seznami so bili nato poslani Musku in njegovi ekipi, vključno z njegovim odvetnikom Alexom Spirom .

Potem ko je Elon Musk v prvih dneh svojega prevzema Twitterja zaposlene glede dogajanja v podjetju v večji meri pustil v temi, so ti zdaj vse bližje spoznanju svoje usode pod njegovo taktirko. Business Insider , ki je pridobil interno komunikacijo in govoril z dvema osebama, ki sta seznanjeni z načrti podjetja, a ne želita biti identificirani, poroča, da je bil v sredo dokončan seznam ljudi, ki naj bi zaradi odpovedi delovne pogodbe prejeli odpravnino. Na njem naj bi bilo kar 3700 ljudi.

Musk je sicer v manj kot tednu dni na položaju odpustil že celoten t. i. oddelek C (C-suite je izraz, ki se uporablja za opis visokih vodilnih nazivov v organizaciji), torej več vodilnih menedžerjev. Takoj je odpustil izvršnega direktorja podjetja, glavnega finančnega direktorja in vodje pravnega oddelka. Razpustil je tudi Twitterjev upravni odbor, s čimer je utrdil svoj položaj edinega direktorja.

Glede na interne evidence, ki jih je pridobil CNBC , so za delo na Twitterju zdaj pooblaščeni zaposleni iz drugih Muskovih podjetij, vključno z več kot 50 ljudmi iz Tesle, dvema iz Boring Company – podjetja, ki gradi podzemne tunele – in enim iz Neuralinka, vanj je tudi že pripeljal pomembne zaveznike.

Da bi naloge izpolnili v rokih, zaposleni spijo kar v pisarnah

Znano je, da je Musk zahteven do svojih zaposlenih v podjetjih Tesla in SpaceX. Odkar je prevzel Twitter, pa tudi tam zaposleni po novem delajo veliko dlje kot običajno, saj jim njegova ekipa nalaga obsežne naloge in kratke časovne roke.

CNBC, ki se sklicuje na interno komunikacijo, poroča, da so vodje nekaterim zaposlenim naročile, naj delajo po 12 ur sedem dni na teden – kar ustreza 84 uram na teden –, da bi izpolnili zastavljene roke. The New York Times tako piše, da so nekateri menedžerji v petek in soboto prespali kar v pisarnah.

Eden od zaposlenih je delil fotografijo svoje vodje na tleh pisarne. Na njej je Esther Crawford, direktorica produktnega upravljanja, ki nosi masko za oči in je zavita v spalno vrečo. "Ko potrebujete nekaj od svojega šefa na Elon Twitterju," je v sredo okoli 2. ure zjutraj po newyorškem času tvitnil Evan Jones. Ni sicer povsem jasno, kje je bila fotografija posneta. Jonesov Twitter profil pravi, da je nastanjen v New Yorku, medtem ko je Crawfordova v Los Angelesu.