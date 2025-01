Fašistični pozdrav ali trenutek evforije Elona Muska?

OGLAS

Med predsedniško parado v čast 47. predsedniku ZDA je zbrane v dvorani Capital One Arena nagovoril tudi Elon Musk, goreč podpornik in zajeten donator Donalda Trumpa, ki mu je v svoji novi administraciji namenil vodenje novonastalega ministrstva za vladno učinkovitost. Najbogatejši Zemljan, lastnik Tesle, SpaceX in nekdanjega Twitterja (zdaj družbenega omrežja X), za govorniškim pultom ni skrival svoje vzhičenosti. Njegov govor je trajal slabe tri minute, vmes je večkrat zakrilil z rokami, poskakoval in nizal divji gib za gibom. Ko je prišel do dela: "Rad bi se vam le zahvalil, da ste to uresničili," pa se z desno razprto dlanjo udaril po prsih, nato pa z desnico diagonalno šinil v zrak s prsti skupaj in dlanjo, obrnjeno navzdol.

Kretnja Elona Muska, ki je razburila del svetovne javnosti. FOTO: Profimedia icon-expand

Organizacija proti širjenju ksenofobije Anti-Defamation League (ADL), ki se bori proti antisemitizmu, "dvig iztegnjene desne roke z dlanjo navzdol" definira kot nacistični pozdrav. Nato se je še enkrat udaril po prsih in znova dvignil desnico, tokrat malo nižje: "Moje srce pripada vam," je dejal navdušeni množici.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Na družbenih omrežjih je nemudoma završalo, številne uporabnike je preplavilo ogorčenje. "Tukaj zgodovinarka fašizma. Bil je nacistični pozdrav, in tudi zelo bojevit," je denimo zapisala Ruth Ben-Ghiat, profesorica zgodovine na newyorški univerzi. Musk se je dogajanja dotaknil na svojem profilu na omrežju X. Poobjavil je spletne meme, ki so njegov pozdrav prikazali kot šalo, ter komentar uporabnika, ki je očitek Musku imenoval kot "kampanjo umazanih trikov". Ob objavi zehajočega emotikona je pripisal: "Odkrito povedano, potrebujejo boljše umazane trike. Očitati vsem, da so Hitler, postaja dolgočasno."

Musk med nagovorom na Trumpovi inavguraciji FOTO: AP icon-expand

Kljub temu je izraelski časopis Haaretz opisal, da je Musk izrekel "rimski pozdrav, znan tudi kot fašistični pozdrav, ki ga najpogosteje povezujejo z nacistično Nemčijo". "Nerodna gesta v trenutkih navdušenja" Organizacija ADL medtem pravi, da je v Nemčiji med letoma 1933 in 1945 nacistični pozdrav "pogosto spremljalo skandiranje ali vzklikanje 'Heil Hitler' ali 'Sieg Heil'. Od druge svetovne vojne so ga še naprej uporabljali neonacisti in drugi beli supremacisti, zaradi česar je to najpogostejši beli supremacistični znak z roko na svetu," njihove navedbe povzema Guardian.

Po omenjenem dogodku pa so objavili: "To je čustven trenutek. Čeprav je nov dan, so mnogi na trnih. Naša politika je podžgana, socialni mediji pa samo še povečujejo napetost." Musku so stopili tudi v bran: "Zdi se, da je Elon Musk v trenutkih navdušenja naredil nerodno gesto, ne pa nacističnega pozdrava. Ampak vseeno cenimo to, da je ljudi razburilo. V tem trenutku bi si morale vse strani nameniti kanček milosti, morda ne prehitro sklepati dvoma in globoko vdihniti. To je nov začetek. Upajmo, da se bodo rane zacelile, prizadevajmo si za enotnost v prihodnjih mesecih in letih," so spravljivo zapisali.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Evforični Muskovi gibi med nagovorom na Trumpovi inavguraciji icon-picture-layer-2 1 / 4

Takoj jih je okrcala znana newyorška kongresnica iz demokratskih vrst, Alexandria Ocasio-Cortez: "Samo da bo jasno ... Zagovarjate pozdrav Heil Hitler, ki je bil izveden in ponovljen. Ljudje vas zdaj lahko uradno prenehajo upoštevati kot kakršen koli ugleden vir informacij. Delate za njih. Hvala, ker ste to jasno razjasnili vsem," se je ujezila. Veselje skrajnih desničarjev Muskova poteza, bodisi namerna bodisi nenamerna, je takoj razveselila znane skrajno desničarske uporabnike družbenih omrežij. Christopher Pohlhaus, vodja neonacistične skupine Blood Tribe, na Telegramu zapisal: "Vseeno mi je, če je bila to pomota. Užival bom v solzah ob tem." Andrew Torba, ustanovitelj skrajno desničarske družbene medijske platforme Gab, je prav tako zapisal: "Neverjetne stvari se že dogajajo," objave povzema revija Rolling Stone.

Elonu Musku je Trump namenil visok položaj v svoji administraciji. FOTO: AP icon-expand

Muskova podpora globalni skrajni desnici še naprej jezi ljudi. Konec decembra je razburil z izjavami, da Nemčijo lahko reši le skrajna desnica, na začetku januarja pa je v pogovoru za omrežje X gostil Alice Weidel, vodjo skrajno desne nemške stranke AfD. Weidelova je zatrdila, da Hitler "ni bil konservativec, ni bil liberalec, bil je komunist, socialist, mi pa smo nasprotje". Musk se je strinjal.