Elton John in Barnie Taupin spremenila svet glasbe

Eden izmed večjih skladateljskih duetov vseh časov, Elton John in Bernie Taupin, sta prejela Gershwinovo nagrado Kongresne knjižnice za priljubljeno pesem. Glasbena nagrada se imenuje po še enem legendarnem skladateljskem dvojcu Georgeu in Iri Gershwin, katerih dokumente hrani knjižnica.

Srečanje, ki se zgodi enkrat v življenju, je leta 1967 združilo mladega pianista Johna in pisca besedil Taupina. Od takrat sta zgradila trdno vez in v več kot petdesetletni navezi ustvarila številne pesmi, med drugim: Your Song, Tiny Dancer, Rocket Man in Don't Let the Sun Go Down on Me. Njuno delo poteka po ustaljenih tirnicah, Taupin napiše besedilo, ki ga pošlje Johnu, ta se usede za klavir in ustvari pesem.

Rezultati njunega trajnostnega partnerstva so preprosto izjemni. Tega se zaveda tako Bernie kot tudi John. "No, to (ta nagrada) je dokaz. Rada imava različno glasbo. Mislim, da ni glasbene zvrsti, ki nama ne bi bila zelo všeč. In to je – dolgoživost najine kariere je posledica tega, da se pesmi razlikujejo in pesmi trajajo, ker pokrivajo različna ozemlja."

Predstavnica Ameriške kongresne knjižnice Carla Hayden pravi, da so ponosni, da lahko počastijo dva človeka s tako velikim vplivom na generacije ljubiteljev glasbe. "Elton John in Bernie Taupin sta napisala nekaj najbolj nepozabnih pesmi v naših življenjih. Njuni karieri izstopata po kakovosti in široki privlačnosti njune glasbe ter vplivu na kolege umetnike."