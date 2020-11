Elvir Klempić, begunec iz Srebrenice, ki je Bidnu pomagal do zmage

"Prvič so šli množično na volišča tudi Bosanci"

"Prevladovali so Poljaki in Bosanci," je nadaljeval."Bosanci so šli prvič množično na volišča. To je nekaj, česar še nismo videli, posebej je bilo to izrazito v Pensilvaniji in Georgiji. V ZDA je tudi 11,5 milijona Poljakov. So zelo močna etnična skupina, ki je v letu 2016 najverjetneje glasovala za Trumpa. Zdaj nam je to uspelo spremeniti," je dodal in pojasnil, da so imeli njihovi glasovi ključno vlogo v Pensilvaniji in Wisconsinu. "Dali smo jim upanje, da so tudi oni del te družbe," je dodal.

Kot kaže je bil ves njihov trud tudi poplačan. Joe Biden je zmagal v tekmi za predsednika ZDA. "To je neverjetna zmaga. Neverjetno. Z njim smo delali leto in pol," je dejal in nadaljeval, da nihče ni verjel, da jim bo uspelo. "To je kampanja, zaradi katere so ljudje različnih etničnih skupin iz cele Amerike postali del zmage," evforično razložil Klempić.