EMA odloča o odobritvi prvega cepiva proti covidu-19 v EU

Že dan kasneje se bo v nekaterih državah EU začelo tudi cepljenje proti covidu-19, med drugim v Nemčiji, Avstriji in Španiji. Nekatere pa bodo kampanjo cepljenja začele 28. ali 29. decembra. Slovenija namerava cepljenje pričeti takoj, ko bodo izvedeni postopki priprave cepiva in distribucije na mesta cepljenja.

V evropski agenciji poudarjajo, da ne bodo popuščali pri varnostnih standardih. "Odobritev za trg zagotavlja, da bo cepivo proti covidu-19 ustrezalo tistim visokim standardom EU, ki veljajo za vsa cepiva ali zdravila," so zapisali. Če bo agencija danes odobrila cepivo, mora to dobiti še zeleno luč Evropske komisije za promet na trgu. Če bo šlo vse po načrtih, bodo države cepivo prejele v soboto, je dobavitelj zagotovil Evropski komisiji.

Evropska komisija je s Pfizerjem in BioNtechom novembra sklenila dogovor o nakupu 200 milijonov odmerkov cepiva proti covidu-19 z možnostjo nabave dodatnih 100 milijonov odmerkov, ko bo cepivo odobreno in preverjeno.

Cepivo Pfizerja in BioNTecha so sicer v več državah po svetu že odobrili, kot prvi v Veliki Britaniji, ki sta ji med drugim sledili ZDA in Kanada. V vseh teh državah se je cepljenje že začelo.

Načrt za nadaljevanje cepljenj proti koronavirusu v Ameriki

Svetovalni odbor za imunizacijo ameriškega Centra za nadzor nad boleznimi (CDC) je v nedeljo objavil vrstni red cepljenj proti novemu koronavirusu po zdravstvenih delavcih in oskrbovancih domov za ostarele, ki so prvi na vrsti. Za njimi bodo prišli na vrsto starejši od 75 let in določeni izpostavljeni delavci, kot so gasilci in učitelji.

Po podatkih univerze Johnsa Hopkinsa se je s koronavirusom do nedelje v ZDA okužilo več kot 17,8 milijona ljudi, za covidom-19 pa jih je umrlo skoraj 318.000. Povprečno na dan v ZDA sedaj potrdijo 219.000 novih okužb, umre pa okoli 3000 ljudi.

V tednu dni so s cepivom podjetij Pfizer in BioNTech v ZDA cepili 556.000 ljudi, ki bodo čez nekaj tednov potrebovali še drugi odmerek. V prihodnjem tednu nameravajo razdeliti dva milijona odmerkov cepiva omenjenih podjetij in še šest milijonov odmerkov cepiva podjetja Moderna in Nacionalnega inštituta za zdravje ZDA, ki je v petek dobilo odobritev za izredno uporabo ameriške Uprave za hrano in zdravila (FDA).