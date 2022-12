Ema opozarja na neučinkovitost nekaterih zdravil proti novim sevom koronavirusa

Zdravila z monoklonskimi protitelesi delujejo tako, da so usmerjena proti beljakovini spike virusa. Pri ogroženih ali hospitaliziranih bolnikih sicer pomagajo ublažiti najhujše posledice bolezni, vendar pa so postala neučinkovita predvsem pri spopadanju s sevi omikron BA.4.6, BA.2.75.2 in XBB.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je že septembra odsvetovala uporabo zdravil Xevudy in Ronapreve, ker sta prenehala biti učinkoviti proti novim različicam virusa.

Medtem bodo zdravila, kot je Pfizerjev Paxlovid, po pričakovanjih ostala učinkovita, zato Ema poziva države članice EU, naj se z njimi založijo.

Pri Emi so opozorili tudi na to, da so za razliko od prejšnjih "zaskrbljujočih različic" virusa, kot sta alfa in delta, ki sta sčasoma zamrli, podrazličice omikrona prevladovale v letu 2022 in zdi se, da bodo vztrajale tudi v letu 2023.