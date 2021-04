EMA proučuje pojav vnetja srčne mišice po cepljenju

Strokovnjaki Evropske agencije za zdravila (EMA) proučujejo primere vnetja srčne mišice pri ljudeh, cepljenih s cepivom proti covidu-19 proizvajalcev Pfizer in BioNTech ter Moderna.

"Trenutno ni znakov, da bi bili ti primeri povezani s cepivom,"so zagotovili v EMI. Dodali so, da je vnetje srčne mišice oziroma miokarditis pogostejši pri okuženih z novim koronavirusom. Koliko primerov obravnavajo, niso navedli.

Proučujejo cepiva, osnovana na tehnologiji informacijske mRNK. V Evropi sta to cepivi Pfizerja in BioNTecha ter Moderne.

Raziskovalci v Izraelu so ugotovili, da se je pri enem od 100.000 cepljenih s Pfizerjevim cepivom pojavil miokarditis. Skupaj so našli 62 primerov, večinoma je šlo za moške, stare od 18 do 30 let. Dva bolnika, moški in ženska, sta umrla. Večina primerov, in sicer 56, se je pojavila po cepljenju z drugim odmerkom.

Miokarditis je vnetje srčne mišice, ki ga običajno povzroči virus. Najpogosteje se pojavi pri moških, mlajših od 50 let, je pojasnil kardiolog z münchenske klinike Schwabing Bernhard Nagel. Po njegovem mnenju je malo verjetno, da so primeri vnetja srčne mišice povezani s cepivi mRNK. To bolezen je mogoče zdraviti z zdravili, je povedal.