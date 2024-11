Emilia si je zlomila zob. Operacije štiriletna deklica ni preživela

Anestezist Gerald W. je pri posegu uporabil anestetik iz kontaminirane stekleničke. Po trditvah tožilstva je bila steklenička že dolgo odprta in okužena z glivicami ter dvema vrstama bakterij. Posledice so bile katastrofalne – Emilia je umrla zaradi sepse, potem ko se ni več zbudila po posegu, poroča krone.at.

Še bolj šokantno je, da to ni bil osamljen primer. Pred Emiliinim posegom je Gerald W. že obravnaval tri otroke, ki so zaradi iste kontaminirane snovi utrpeli hude zaplete. Dva izmed njih sta po odpovedi organov in septičnem šoku pristala na intenzivni negi in bila umetno ventilirana.

Kot je razkril sodni postopek, je ob tem zdravnik tudi prepozno poklical nujno pomoč, ko je stanje deklice postalo kritično. Sodnica je poudarila, da bi deklica lahko preživela, če bi bil odziv hitrejši.

Po večmesečnem sojenju na frankfurtskem deželnem sodišču je bil Gerald W. obsojen na deset in pol let zaporne kazni zaradi uboja, poskusa uboja, telesne poškodbe s smrtnim izidom ter treh primerov telesnih poškodb. Kljub temu, da gre za tako hudo kaznivo dejanje, pa ostaja na prostosti, dokler sodba ne postane pravnomočna – kar lahko traja več mesecev, če ne let. Na sojenju je sicer prek svojega odvetnika priznal, da je prišlo do napak v higieni, vendar je zatrjeval, da je vseeno upal na "pozitiven izid".

Novica sledi odločitvi avstrijskega vrhovnega sodišča, ki je pred dnevi prisodilo odškodnino materi štiriletne deklice, umrle zaradi sirupa za kašelj leta 2015. Gre za redek primer pravice za družine, ki so utrpele nepopravljive izgube zaradi malomarnosti proizvajalcev in zdravstvenih delavcev, pravijo poznavalci.