En mesec, en teden in en dan: ležijo še štirje, kdo bo zmagal?

Prejšnji teden jih je bilo še pet, zdaj so ostali štirje: dve ženski in dva moškega se v Črni gori že od sredine avgusta borijo za 1000 evrov in naslov najboljšega v ležanju. Z vztrajnostjo so presenetili tudi organizatorja, dosedanji rekord so namreč podrli že pred mesecem dni. Nekdanji tekmovalci pa pravijo, da bi moral vsakdo vsaj en dan ležati, se ne premikati, biti sam s seboj in razmišljati o življenju.

Natančno en mesec, en teden in en dan se štirje najbolj vztrajni tekmovalci v Črni gori borijo za naslov najboljšega v ležanju. Zares najboljšega, kajti dosedanji rekord – "skromnih" 117 ur, kar še pet dni ni – so dosegli in presegli že pretekli mesec. 18. avgusta jih je začelo 21, prejšnji teden jih je bilo še pet, zdaj, kot že omenjeno, v igri ostajajo štirje: 23-letna Lidija Marković, 36-letna Gordana Filipović, 23-letni Filip Knežević in 33-letni Jovan Crnčanin, zaradi katerega ima tekmovanje mednarodni pridih, saj prihaja iz Kruševca v Srbiji. Nagrada je 1000 evrov, a Jovan pravi, da je denar že po petih ali šestih dneh nehal biti glavno gonilo. "To je neke vrste psihološka vojna, najprej s samim sabo, potem pa z drugimi," je po poročanju Oslobođenja razmišljal po dveh tednih tekmovanja. To je nastalo kot šaljiv odgovor na stereotipe o lenih Črnogorcih, pravi idejni oče Mićo Blagojević, lastnik etno vasi v Brezni, ki gosti že enajsto izvedbo tekmovanja. Vztrajnost letošnjih udeležencev je presenetila tudi njega. "Prvo leto smo mislili, da bo tekmovanje trajalo manj, potem je trajalo 36 ur, nato 52, nato pa smo malo spremenili pravila, tako da je vsakih osem ur 10-minutni odmor za stranišče. Rekord je bil 117 ur, letos pa so presegli vse rekorde. Minilo je že več kot mesec dni," je dejal. Tempu ni mogla slediti niti dosedanja rekorderka Dubravka Aleksić, ki je med že izpadlimi tekmovalci. O tistih, ki so še ostali, pa Blagojević pravi, da so "super ekipa" in da so se med njimi nedvomno spletla trajna prijateljstva. Pa tudi, da tisti, ki so že sodelovali, pravijo, da bi moral vsakdo vsaj en dan ležati, se ne premikati, biti sam s seboj in razmišljati o življenju. Tekmovalci imajo tri obroke na dan, ki jih pojedo v postelji, na vsakih osem ur pa smejo vstati in oditi na stranišče.