En ustreljen pri poskusu odstranitve kipa, policija aretirala pripadnike skrajne milice

Protesti v zvezni državi New Mexico so bili stalnica še pred zadnjimi nemiri, saj so se številni prebivalci pritoževali nad spomeniki in obeležji ljudi, ki so postavili zvezno državo v prejšnjem stoletju ali pa še prej v času konkvistadorjev. Pogosto je bilo osvajanje teritorija povezano z množičnim ubijanjem domačinov in vseh tistih, ki niso bili v skladu s politiko, ki so jo vodili pri "premiku na Zahod."