Ena najbolj iskanih dobrin - toaletni papir. Tokrat v umetniških rokah

Zanj so se celo tepli in lasali. Ena najbolj iskanih in zaželenih dobrin v začetku pandemije koronavirusa je bil nedvomno toaletni papir. Kupce širom sveta je popadla prava straniščna panika, za dragocene rolice so se sredi trgovin borili s pestmi. Z olajšanjem, da je bil strah odveč, je toaletni papir postal navdih, za hongkonško umetnico pa kar platno. Z modrim črnilom rolice spreminja v mojstrovine, na toaletni papir med drugim slika razkužila, instant rezance, riž in druge izdelke, ki so jih ljudje kopičili med pandemijo. Upam, da se bodo ob mojih delih ljudje zamislili nad sabo, poudarja domiselna slikarka.